Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir müjdeyi paylaştı.

GAZİANTEP (İGFA) - Öğrenci dostu şehir vizyonuyla çalışmalarını ve desteklerini aralıksız sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Yılmazoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaret sırasında, sabah erken saatlerde ders ve sınavları için yurtlardan ayrılmak zorunda kalan öğrencilerin taleplerini değerlendiren Başkan Şahin, yeni yıldan itibaren devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine sabahları ücretsiz çorba ve simit ikramı yapılacağını müjdeledi.

ŞAHİN: ÖĞRENCİLERİMİZ, GENÇLERİMİZ MUTLUYSA ŞEHİR MUTLU OLUYOR

Yeni müjde hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, en önemli şeyin öğrencilerin huzur ve mutluluğu olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Kent, eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri olma hedefiyle bu yolculukta devam ediyor. 4 üniversitemiz var. Bizim açımızdan üniversite öğrencilerimizin huzuru, mutluluğu ve bütün yapmak istediği her şeye ulaşılabilirliği. Öğrencilerimiz sabah erkenden sınavlara gidiyor. Bu sınavlara giderken çok hızlı bir şekilde bir şeyler atıştırması gerekiyor. Yurtlarımızın içine de birer çorba çeşmesi kuralım dedik. Yurtlarımızın içine hem çorba çeşmesi koyacağız hem de çay-simit bölümü oluşturacağız. Öğrencilerimiz sınava hazırlanırken, gidip gelirken ihtiyacı olan bu çay, simit, çorbayı içerek sınava hazırlansınlar, gitsinler gelsinler. Günün sonunda öğrencimiz mutlu olsun, öğrenci dostu bir şehir olalım. Öğrencilerimiz, gençlerimiz mutluysa şehir mutlu oluyor. Şehir mutlu olunca biz mutlu oluyoruz. Onlar bizden ne talep ediyorsa gücümüz ölçüsünde, imkanlarımız ölçüsünde bu desteği vermeye çalışıyoruz.'