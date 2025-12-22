Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen 'Mesleki Eğitimde Özel Eğitim Uygulamalarının Öğretim Süreçlerine Uyarlanması Eğitici Eğitimi' 72 katılımcıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 10'uncusu düzenlenen eğitim programı için Marmara Bölgesi ağırlıklı olmak üzere farklı illerden gelen eğitimciler Bursa'da buluştu.

Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çatısı altında yapılan organizasyonda; analizler, model geliştirmeleri ve atölye standartlarına yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Dr. Kader Arkan Sezgin'in de katıldığı programda, katılımcılara mesleki eğitimin özel gereksinimli bireylere uyarlanması konularında bilgiler aktarıldı.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ' VURGUSU

Programda söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve 'eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' şiarını hayata geçirmek için bir arada olduklarını belirtti.

Çokgezer, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki beceri kazanma süreçlerine dikkat çekerek, 'Mesleki eğitim, bir gencin hayata tutunması, üretimin bir parçası olması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için en güçlü anahtardır. Ancak bu anahtarın her kapıyı açabilmesi için, her öğrencimizin özel ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi bence bir tercih değil, vicdani ve mesleki bir zorunluluktur' dedi.

Öğretmenlerin sadece birer öğretici değil, aynı zamanda öğrencilerin hayatındaki en önemli rehberler olduğunu ifade eden Çokgezer, 'Sizin okullarınızda yapacağınız küçük bir uygulama, bir öğrencimizin 'ben de yapabiliyorum' demesini sağlayacak ve o cümle, bir gencin tüm hayatını değiştirecektir' ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin eğitimci olarak görev aldığı programda; geliştirilen modeller, mesleki yeterlilikler ve atölye standartları üzerine teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmayı ve proje çıktılarının sahada daha etkin uygulanmasını hedefleyen eğitim programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.