Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerinde yarın ve takip eden gün için öngörülen yoğun kar yağışı nedeniyle, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması amacıyla önemli bir karar aldı. Bu kapsamda belediyeye bağlı toplu ulaşım araçları, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Beklenen olumsuz hava koşullarına karşı kent genelinde tedbirlerini artıran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük yaşamın aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının etkisini artırması ihtimaline karşı ulaşımda toplu taşımanın tercih edilmesi yönünde çağrıda bulunan belediye, bu iki gün boyunca turuncu otobüsler, tramvay ve GAZİRAY seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Uygulama ile trafikte yoğunluğun azaltılması, özel araç kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor. Kar yağışının etkili olacağı süre boyunca yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler kapsamında belediyeye bağlı tüm ekipler sahada görev başında olacak.

Özellikle ana arterler ve kritik güzergahlar Trafik Kontrol Merkezi üzerinden anlık olarak takip edilecek, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan da zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.