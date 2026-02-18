Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için vereceği glütensiz gıda paketi desteği müracaatları başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yüksek maliyetli glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarını bu yıl da yalnız bırakmıyor.

Dar gelirli ailelerin glütensiz ürünlere ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda glütensiz gıda paketi desteği projesini hayata geçirdi.

Ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarının, yüksek maliyetli gıdalara erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan glütensiz gıda paketi desteğine www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi ile https://apps.denizli.bel.tr/glutensizgidayardimibasvuru/ adresinden online olarak başvuru yapılıyor.

Başvurular, 28 Şubat 2026 Cumartesi gününe kadar sürecek.



ŞARTLARI TAŞIYAN HERKES DESTEKLERDEN FAYDALANABİLİR



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek' diyerek bu yolculuğa çıktıklarını hatırlattı.

Başkan Çavuşoğlu, 'Sosyal desteklerimize başvurmanın şartları var. Denizli'de yaşayıp da bu şartları kim taşıyorsa bu desteklerden faydalanabilir' dedi.

Paylaşmayı ve dayanışmayı hayatın her alanına yaymaya devam ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişiminin maliyetli bir süreç olduğunu, özellikle dar gelirli ailelerin bu konuda büyük zorluk çektiğini ifade ederek, 'Amacımız bir nebze de olsa hastalarımızın mutfağındaki eksikleri tamamlamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmektir' dedi.



ÇÖLYAK NEDİR?



Çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun bağışıklık sisteminin gösterdiği aşırı hassasiyettir. Genetik bir hastalık olan çölyak, ince bağırsaklara zarar vererek besin emilimini engeller. Bilinen tek tedavisi ömür boyu uygulanmak zorunda olan glütensiz diyettir.