GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te Auto ve Drift Fest 2025 heyecanı başlıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Gaziantep Auto ve Drift Fest 2025, 28 Eylül Pazar günü 10.30’da Orta Doğu Fuar Merkezi’nde otomobil tutkunlarını bir araya getirecek. Bu yıl üçüncüsü yapılacak olan organizasyon, kentin en çok beklenen etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Festivalde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’na bağlı lisanslı sporcular, özel hazırlanmış yarış otomobilleriyle drift gösterileri sunacak. Yüksek ses, lastik kokusu ve hızın buluştuğu gösteriler, izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

ON BİNLERCE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Drift gösterilerinin yanı sıra otomobil fuarıyla da dikkat çekecek etkinlik, Gaziantep ve çevre illerden çok sayıda modifiye tutkunu ve motor sporlarına meraklı binlerce kişiyi bir araya getirecek. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar her kesime hitap eden festival, şehrin sosyal hayatına renk katacak.

GAZİANTEP’İN SPOR TURİZMİNE GÜÇ KATACAK

Otomobil sporlarının bölgede yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlayan festival, aynı zamanda Gaziantep’in spor turizmi alanındaki potansiyelini güçlendiriyor. Kentin gençlerine ilham kaynağı olan organizasyon, motor sporlarına ilgiyi artırmayı ve yeni yeteneklerin yetişmesine imkan sağlamayı hedefliyor.