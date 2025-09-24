Türkiye Bisiklet Federasyonu, "Bisikletli Yaşam İçin Adalet" çağrısıyla Adalet Bakanı'na, bisikletlilerin korunması için yasal düzenleme taleplerini sundu. Değişiklikler arasında 1,5 metre asgari sollama mesafesi ve kapı açarken aynadan kontrol yer alıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bisikletli Ulaşım ve Trafik Güvenliği Kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, “Bisikletli Yaşam İçin Adalet” çağrısını iletmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, ölümlü trafik kazalarında bisikletlilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemeler ve mevcut cezaların caydırıcılığının artırılması konuları ele alındı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisikletli Yaşam Platformu ve STK temsilcileri, bisikletlilerin trafikte güvenliğinin sağlanması için kanun maddelerinde değişiklik yapılmasına yönelik taleplerini Bakan Tunç’a sundu.

“Bisikletli Yaşam İçin Adalet" mesajıyla iletilen maddeler arasında en az 1,5 metre asgari sollama mesafesi, kapı açarken aynadan kontrol şartı ve bisikletli çarpışmalarında ölüm olması durumunda davaların "BİLİNÇLİ TAKSİR" veya "OLASI KASIT" olarak değerlendirilmesi gibi maddeler yer aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisikletlilerin trafikte maruz kaldığı riskler ve yaşanan ölümlü kazaların toplum için ciddi sorun teşkil ettiğini belirterek, bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin daha güvenli bir trafik ortamı anlamına geleceğini söyledi.

Talep edilen değişiklik maddeleri şöyle:

Asgari Sollama Mesafesi

Dönüşlerde ve Kavşaklarda Bisikletliye Öncelik

Kapı Açma İhlali

İncinebilir Yol Kullanıcıları Hiyerarşisi

Kusur Karinesi

İleri Duruş Alanı ve Sinyalizasyon