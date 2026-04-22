Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) öncülüğünde kentte özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak ve sosyal destek sağlamak amacıyla 3 gün boyunca süren yatılı otizm kampının 4'üncüsü düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program çerçevesinde 'Otizm Umut Kampı' ile çocuklara gelişim alanı sunuldu.

Program kapsamında otizmli bireylerin sosyal kültürel ve eğitici etkinliklerle sosyal hayata katılımını artırmak, ailelerin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

AİLELER VE ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ AKTİVİTİLERLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ

Engelsiz Yaşam Merkezi ve Seyr-i Antep Kamp Alanı'nda çocukların ve ailelerinin birlikte keyifli vakit geçirdiği etkinliklerde çocuklar belirlenen günlerde 'Anda Kalabilmek (Şimdi ve Burada) Meditasyonu, 'Modern Çağ Yorgunluğu: Sosyal Kıyas, Dijital Gürültü ve Biyolojik Dinlenme', 'Suyun Üzerinde Yansımalar: Ebru Sanatı ile Dışavurma Atölyesi', 'Otizmde Güncel Beslenme Yaklaşımları' gibi eğitimlerin yanı sıra zumba, dansart müzik etkinliği gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdiler.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan aktivitelerde doğa serbest oyunu, şarkı ritim çalışması, spor etkinlikleri, temel robotik kodlama, görsel sanat atölyesi, sinema etkinliği, mutfakta duyusal keşif atölyesi, çocuk yogası, kuş evi ahşap boyama ile keyifli vakit geçirirken 'Güne Merhaba Yogası', 'Sabah Rutin Çemberi/Bugün Nasılım?', 'Aynı Yolda Birlikte Yürümek: Otizmli Çocuk Ebeveynleri Paylaşım Çemberi' gibi eğitimlerle günü tamamladılar.

Kamp alanını ziyaret eden GBB Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Gereksinimliler Eğitim ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Yılmaz Kayalı, burada yaptığı konuşmada, erken fark edilen gelişimsel farklılıkların doğru zamanda ve eğitimle desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Erken tanı sayesinde; iletişim, sosyal uyum, öğrenme ve bağımsız yaşam becerilerinin desteklenmesi ile danışanlarda önemli iyileşmeler gözlemleyebiliyoruz. Erken Tanı ve Erken Müdahale sayesinde tüm öğrencilerimizin iyilik hallerini merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Onların gelişim süreçlerine daha fazla katkı sunmayı ve kendilerine en faydalı desteği sağlamayı hedefliyoruz.'