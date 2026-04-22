Kocaeli İzmit Belediyesi, 25-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası 3. Kapanca Sokak Festivali öncesi sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl toplantısında buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi; kentin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmak, özgün sivil mimari örneklerini tanıtmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla Uluslararası Kapanca Sokak Festivali'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyecek.

Kente değer katan çalışmaları ortak akıl ile hayata geçiren İzmit Belediyesi bu kapsamda, 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak festival öncesi sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

FESTİVALİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ortak akıl toplantısına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ile Kocaeli'de faaliyet gösteren STK temsilcileri katıldı. Festivalin detayları katılımcılarla paylaşılırken STK'lardan gelen görüş ve öneriler dikkatle not edildi.

HÜLÜR, 'FESTİVAL BU SENE DE ÇOK GÜZEL OLACAK'

Programda konuşan Celal Hülür, 'Uluslararası 3. Kapanca Sokak Festivali öncesi sizlerin düşünceleri bizim içim önemli. 2 yıldır halkımızın Kocaeli'nin kültüre mirasına ne kadar önem verdiklerini görüyoruz. Halkımızın festivali sahiplenmeleri bizi mutlu ediyor. Bu sene de festivalin çok güzel geçeceğini düşünüyoruz. Sizlerin fikirleriyle birlikte kentimizde daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

BODUR, 'KAPANCA SOKAK HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ'

Eray Bodur, 'Kentin turizm ve kültür alanında tanıtılması adına Kapanca Sokak Festivali'ne çok önem veriyoruz. Festivalin içerisinde kültür, sanat ve gastronomi olacak. Daha önce de olduğu gibi festivalimizi yine ortak akılla yapmak adına sizinle bir araya geldik. Görüşleriniz ve fikirleriniz festivalimizin şekillenmesi açısından çok kıymetli. Kapanca Sokak tüm kentin festivali, hepimizin ortak değeri ve başarısı.

ULUSLARARASI KATILIMLA KÜLTÜR BULUŞMASI

Festival kapsamında 4 farklı ülkeden şair ve yazarları kentimizde bir araya getireceğiz. Kapanca Sokak Festivali'nin kapanışını 28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu ile birleştireceğiz. Bundan sonraki yıllarda da festivalimizi bu günlere sabitledik. Bu kültürel mirası hem kentimizde yaşayanlarla hem de misafir edeceğimiz kişilerle birlikte yaşatacağız' dedi.