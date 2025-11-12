Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yayınevi Gazi Kültür Yayınları, Gaziantep'in kültürel mirasını çocuklara tanıtacak yeni bir eseri kitapseverlerle buluşturdu.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Yazar Özge Mazırık Çamlı tarafından kaleme alınan 'Zeugma'nın Sırrı - Şeniz'le Zaman Yolculuğu', arkeoloji, tarih ve hayal gücünü bir araya getiren özgün kurgusuyla dikkat çekiyor.

Kitap, Gazi Kültür Yayınları satış noktalarında, magazagaziantep.com adresinde ve seçkin kitapçılarda okurlarla buluşuyor.

Gaziantep'in dünyaca ünlü antik kenti Zeugma'yı merkezine alan eser, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir okuma deneyimi sunuyor. Romanın kahramanı Şeniz, Zeugma Müzesi'ni gezerken geçmişe açılan gizemli bir kapı keşfeder. Bu kapıdan geçerek Roma dönemine uzanan büyülü bir yolculuğa çıkar. Mozaik ustalarıyla tanışan Şeniz, antik kentin sokaklarında dolaşır, Fırat'ın kıyısında kaybolan efsanelerin izini sürer.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kitabın yayımlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları aktardı:

'Gaziantep hikayelerin, efsanelerin ve kültürel sürekliliğin merkezidir. Biz Gazi kültür Yayınları olarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı, çocuklarımızın kendi şehirlerinin değerlerini tanımalarını çok önemsiyoruz.'