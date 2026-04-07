Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen 'Şehrim Okulum' projesi için Gaziantep pilot il seçildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje ile eğitim yalnızca okul sınırlarında değil, şehrin tüm imkanlarını kapsayan yeni bir öğrenme modeline dönüşüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçen 'Şehrim Okulum' projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencinin akademik, sosyal ve kültürel gelişimini tek bir sistemde buluşturuyor.

Gaziantep'in pilot il olarak belirlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitime yönelik yaklaşımıyla uyumlu bir yapı ortaya koyması etkili oldu.

Bu model aynı zamanda Türkiye genelinde önemli bir örnek haline gelen 'Yetenek Kaşifi' gibi projeler için de yeni uygulama ve geliştirme fırsatları sunacak.

Bu kapsamda Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda 'Şehrim Okulum' projesinin lansmanı ve protokol imza töreni düzenlendi.

Şehrin tamamını bir öğrenme alanına dönüştüren yeni yapı resmi olarak uygulamaya alındı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ SAHAYA İNİYOR

Projenin temelini oluşturan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, köklerine bağlı, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

'Şehrim Okulum' bu yaklaşımı Gaziantep ölçeğinde somut bir sisteme dönüştürüyor.

Bu kapsamda eğitim yalnızca akademik başarı ile sınırlı kalmıyor. Öğrencinin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimini birlikte ele alan bir yapı kuruluyor. Eğitim süreci sınıf dışına taşınarak hayatın bütün alanlarına yayılıyor.

OKUL DUVARLARI ŞEHRE AÇILIYOR

Modelle birlikte okul ile şehir arasındaki sınırlar kaldırılıyor. Öğrenciler derslerini yalnızca sınıf ortamında değil, spor tesislerinde, kültür ve sanat alanlarında, bilim merkezlerinde ve doğal yaşam alanlarında sürdürüyor.

Gaziantep'in mevcut altyapısı bu süreçte doğrudan eğitim sistemine entegre ediliyor. Böylece teorik bilginin yanı sıra uygulama ve deneyim odaklı bir öğrenme süreci oluşturuluyor.

'Şehrim Okulum' projesi, spor, kültür, bilim ve değerler eğitimi alanlarında yürütülen faaliyetleri tek bir çatı altında topluyor. Bu yapı, öğrenciyi yalnızca sınavlara değil, hayata hazırlayan bir sistem olarak şekilleniyor.

BAKAN TEKİN: YERLİ VE ÖZGÜN BİR MODEL GELİŞTİRMEKTİ AMACIMIZ

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, 'Şehrim Okulum' projesinin lansmanı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada projenin detaylarını anlattı.

Tekin, konuşmasında eğitimde yerli ve özgün bir model geliştirme hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, 'Türkiye'deki öğretmenlere, öğrencilere ve akademik birikime güveniyoruz. Öğrenme süreci öğrencinin yaşadığı çevreden başlıyor. Çocuklarımız eğitim hayatına başlarken önce içinde yaşadığı evi, ailesini, mahallesini, ilçesini tanımalı' dedi.

'Okul dışı öğrenme ortamları' yaklaşımına değinen Tekin, 'Çocuklarımız bulundukları yerdeki camiyi, müzeyi, tarihi mekanları tanıyarak öğrenmeye başlasın istiyoruz. Türkiye'de çok sayıda nokta dijital ortama aktarıldı. Biz bunu çevrim içi ortamda erişilebilir hale getirdik' diye konuştu.

Projeye ilerleyen süreçte geleneksel unsurların da dahil edileceğini aktaran Tekin, 'İllerimizdeki geleneksel müzikleri ve halk oyunlarını da bu sürecin içine katacağız' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in projede pilot il olduğunu belirten Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu projeye ilk destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu. İstek, çaba ve emeklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Bu proje ile hep birlikte şehri eğitim sürecinin bir parçası haline getirmek istiyoruz' dedi.

ŞAHİN: 'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMDE YENİ BİR YOLCULUĞU BAŞLATTI'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise programda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitimde yeni bir yolculuğu başlattığını ifade ederek şunları söyledi:

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte bize insanın gelişim yolculuğunu öğreten bir yaklaşım sunuldu. Bu yolculukta ilmi, hikmeti, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim anlayışıyla hareket ediyoruz. Eğitim yalnızca okul ile sınırlı değil. Şehrin tüm imkanlarının eğitim sürecine dahil edilmesi gerekiyor. Gaziantep bu noktada güçlü bir altyapıya sahip. Sanat, bilim, kültür, spor, doğa ve çevre alanlarında şehrimizin tüm imkanlarını çocuklarımızın gelişimi için seferber ediyoruz.'

Şahin, çocukların ve gençlerin çok yönlü gelişimini önceleyen bir model kurduklarını belirterek, 'Bu şehirde çocuklarımızın canı, eğitimi ve geleceği bize emanet. Bu anlayışla onların yeteneklerini keşfeden, geliştiren ve hayata hazırlayan bir sistem oluşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğretmenlerin rolüne de değinen Şahin, eğitimin temelinde öğretmenin yer aldığını belirterek tüm öğretmenlere teşekkür etti. Projeyle birlikte Gaziantep'in eğitimde örnek bir şehir olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül de projenin öğrenciler için hayırlı olmasını diledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

KONUŞMALARIN ARDINDAN PROTOKOL İMZALANDI

Konuşmaların ardından Şehrim Okulum Projesi için protokole Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Millî Eğitim Bakanlığı adına Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu ve Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı imza attı.

Programın sonunda Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il protokol üyeleri ile birlikte öğrenciler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi, Büyükşehir Belediyesi'nin spor, eğitim, sanat, çevre ve bilim alanındaki stantlarını gezdi.