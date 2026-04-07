Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Susurluk ilçesi Yenimahalle'de yenileme çalışmalarını başlattığı Atatürk Parkı, yeni çehresiyle vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Susurluk ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda kapsamlı yenileme projesini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplam 45 bin 626 metrekarelik alana sahip projeyle ilçeye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor.

Yenileme çalışmalarıyla birlikte tüm vatandaşlara hitap eden Atatürk Parkı'nda; çocukların gönüllerince eğlenebilecekleri 4 ayrı oyun alanının yanı sıra spor alanları, dinlenme noktaları ve Skate Park ile 550 metre uzunluğunda 1.103 metrekarelik yürüyüş yolları da yer alacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifle vakit geçirebileceği Atatürk Parkı, ilçenin sosyal yaşamına da yeni bir soluk getirecek.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OYUN ALANLARI

Kentin 20 ilçesinde herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla sosyal yaşam alanlarını artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın halkçı belediyecilik vizyonuyla başlattığı çalışmalar kapsamında Susurluk'taki Atatürk Parkı, modern ve konforlu alanlarıyla hizmete açılacak.

Her yaştan vatandaşın ihtiyacına uygun olarak tasarlanan parkta özel gereksinimli çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla engelsiz oyun grupları da oluşturuldu.

26 bin 655 metrekarelik yeşil alana sahip Atatürk Parkı'nda 15 bin 230 metrekarelik sert zemin, konforlu yürüyüş alanları ve dinlenme noktaları ile vatandaşların keyifle vakit geçirmesi hedefleniyor.

Parkta artırılan ağaçlandırma ve bitkilendirme ile çiçek ekimlerinin de sürdürüldüğü alanda bulunan Atatürk heykeli de yenilenerek daha görünür hale getirilecek. Aydınlatma ve peyzaj düzenlemelerinin gerçekleştirildiği parkın kısa süre sonra hizmete açılması hedefleniyor.