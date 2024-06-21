Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri, ısınan havalarla beraber çiftçinin yanında olarak olası yangınlara karşı nöbet tutuyor.GAZİANTEP (İGFA) - Yaşanan iklim değişiklikleriyle çiftçilerin emeklerinin yangında yok olmaması ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri önleyici tedbirler alıyor. Bu kapsamda son yıllarda Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen ve büyük maddi kayıplara yol açan ekili alan yangınlarına karşı bu yılda buğday ile arpa ekilen araziler başta olmak ekimin yoğun olduğu noktalarda itfaiye ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Olası zararlara karşı itfaiye ekipleri ekili arazilerin yoğun ve yangın ihtimalinin yüksek riskli olduğu Şahinbey ilçesi Deredüzü, Sarıt ve Yeşilköy Mahalleri, Oğuzeli ilçesi İkizkuyu Mahallesi, İslahiye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi, Nurdağı ilçesi Gözlühöyük ve Sakçagöz Mahallesi, Araban ilçesi Aşağı Yufkalı Mahallesi ve Nizip ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde 7 gün 24 saat teyakkuzda bekliyor.

İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı ayrıca kent merkezi ve tüm ilçelerde bulunan istasyonlarında 75 araç ve 424 müdahale personeliyle de görevi başında çalışmasını aralıksız devam ettiriyor.