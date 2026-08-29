Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası NAKEM Balkan Festivali için Bursa'ya gelen, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkeden halk dansları topluluklarının temsilcileri, festival süresince gösterilen misafirperverlik için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Balkan kültürünü, müziğini, danslarını ve ortak değerlerini Bursa'ya taşıyan 20. Osmangazi Belediyesi Uluslararası NAKEM Balkan Festivali, bu yıl da Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişi, festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle unutulmaz bir gece yaşadı. Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkeden Bursa'ya gelen halk dansları toplulukları, Rumeli Halk Dansları ve NAKEM Halk Dansları ekipleriyle birlikte sahne aldı. Farklı ülkelerin kendilerine özgü danslarını sergilediği gecede, Bursa'da adeta Balkan rüzgarı esti. Birbirinden renkli gösterileri ilgiyle takip eden binlerce kişi, festival coşkusuna hep birlikte ortak oldu.

Düzenlenen muhteşem gecenin ardından, festival için Bursa'ya gelen Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ'dan halk dansları topluluklarının temsilcileri, kendilerine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a Namık Kemal Halk Oyunları Derneği (NAKEM) Başkanı Celal Yalçın'la birlikte teşekkür ziyaretinde bulundu.

Balkanlardan gelen misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Aydın, konuklarıyla bir süre sohbet ederek festivalin iki ülke ve toplumlar arasındaki kültürel bağların güçlenmesine sunduğu katkı üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydın ile festival heyetleri arasında günün anısına karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

'BALKANLARLA GÜÇLÜ BAĞLARIN İLELEBET SÜRMESİNİ İSTİYORUZ'

Osmangazi'nin Balkanlarla güçlü bağları olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bu yıl 20'ncisini düzenlenen Uluslararası NAKEM Balkan Festivali'nin, süreklilik arz etmesi ve kültürel bağlarımızın gelecek nesillere aktarılması bakımından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Balkanlar, Bursa'nın adeta etle tırnak gibi olmuş, vazgeçilmez bölgelerinden biridir. Osmangazi ise çok sayıda Balkan göçmenimizin yaşadığı, aynı zamanda Balkanlarla olan güçlü bağların devam ettiği önemli bir ilçemizdir. Bizler, bu gönül ve kültür bağlarının ilelebet sürmesini istiyoruz. Yaklaşık 600 yıllık kardeşlik bağlarımızın, inşallah bundan sonra da bu tür kültürel faaliyetlerle daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Buralara kadar gelerek emek veren, kültürlerini bizlerle paylaşan ve aramızdaki bu güçlü kültür bağlarının yaşatılmasına katkı sağlayan her bir ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı coşku ve heyecanla bir araya gelmek, bu güzel kardeşlik bağlarını hep birlikte daha da güçlendirmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyor.' diye konuştu.

Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Karadağ'dan Balkan Festivali için Bursa'ya gelen heyetler, Başkan Erkan Aydın'a gösterdiği güzel misafirperverlik ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.