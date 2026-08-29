Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bloomberg Philanthropies tarafından yürütülen uluslararası Gençlik İklim Eylem Fonu (YCAF) programına kabul edildi. Kentteki 15-24 yaş arası gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yenilikçi projelerini desteklemek amacıyla Manisa'ya 50 bin dolarlık uluslararası hibe kazandırıldı. Projeye son başvuru tarihi 2 Ekim 2026.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadelede gençleri sürecin merkezine koyan uluslararası bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 300 seçkin şehrin yer aldığı Gençlik İklim Eylem Fonu (Youth Climate Action Fund - YCAF) kapsamına alınan Manisa, gençlerin sürdürülebilir çevre projelerini doğrudan destekleyecek.

Programın temelini oluşturan 'Mikro Hibe Modeli' sayesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, projeleri doğrudan yürütmek yerine gençlerin fikirlerini finanse edecek. Böylece gençler sadece fikir sunan değil projelerini tasarlayan, uygulayan ve sonuçlarını takip eden aktif karar vericiler haline gelecek.

Belediyeye tahsis edilen 50 bin ABD Doları tutarındaki hibenin 40 bin ABD Doları doğrudan gençlerin projelerine aktarılacak. Proje başına 1.000 ile 5.000 ABD Doları arasında destek sağlanacak olup kentte en az 8, en fazla 40 gençlik projesi hayata geçirilecek. Başvurular, kentin paydaşlarından oluşan bağımsız bir seçim komitesi tarafından objektif kriterlerle değerlendirilecek.





4 ÖNCELİKLİ TEMA BELİRLENDİ

Gençlerin hazırlayacağı projelerin Manisa'nın yerel iklim politikaları ve çevre ihtiyaçlarıyla uyumlu olması amacıyla 4 ana tema belirlendi. İklim değişikliği konusunda toplumsal bilinci yükseltmeyi ve gençlerin iklim hareketine katılımını artırmayı hedefleyen yenilikçi farkındalık projeleri destek arayacak. Enerji verimliliği, yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanan fikirler sahaya yansıyacak. Atık oluşumunu kaynağında azaltan, geri dönüşümü teşvik eden ve döngüsel ekonomi modelini güçlendiren uygulamalar ön plana çıkacak. Kentsel yeşil alanları genişleten, biyoçeşitliliği koruyan ve kentsel ekosistemleri doğadan ilham alan çözümlerle dirençli kılan projeler desteklenecek.

Manisalı gençlerin fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürmelerini sağlamak amacıyla belediye tarafından eğitim ve rehberlik desteği de verilecek.

1 Eylül'de başlayacak başvurular, 2 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.