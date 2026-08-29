Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MABEM'in 2025-2026 eğitim öğretim yılında LGS'de elde ettiği başarı, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı programla kutlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, öğrencilerin başarısında onların azmi, ailelerinin desteği ve MABEM öğretmenlerinin emeğinin belirleyici olduğunu vurgularken, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kafe 236'da düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra daire başkanları, MABEM yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Dutlulu, LGS'de başarı gösteren öğrencilere sırt çantası hediye ederek başarılarını kutladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, MABEM'in eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Başkan Dutlulu'nun göreve gelmesinin ardından eğitim alanında fırsat eşitliği, eğitimin sürekliliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önceliklendirildiğini ifade eden Sevener, bu kapsamda öğrenci sayısının artırıldığını ve Deneme Kulübü uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

'BU BAŞARI ÜÇ AYAKLI BİR SİSTEMİN SONUCU'

Öğrencilerin ve ailelerin mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MABEM'in başarısının yalnızca bir kurumun başarısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Programda masaları tek tek ziyaret ettiğini ve öğrencilerin heyecanına tanıklık ettiğini belirten Başkan Dutlulu, 'Burada gençler mutlu, yüzler gülüyor, aileler mutlu, umutlu. Çok büyük bir hedef için yola çıkılmış. Çocukların belki de hayatlarındaki ilk hedeflerinden biri. Böyle bir ortamda insan gerçekten mutlu oluyor' dedi.

Başarının üç temel unsura dayandığını ifade eden Başkan Dutlulu, 'Bu iş sadece MABEM'in, Büyükşehir Belediyesinin bir başarısı değil. Üç ayaklı bir sistem. Birincisi çocuklarımızın azmi, disiplini, çalışma arzusu ve ideallerine kavuşma isteği. İkincisi ailelerin desteği. Üçüncüsü ise MABEM öğretmenlerimizin emeği. Dolayısıyla çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çok büyük bir başarı' diye konuştu.

MABEM'in uzun yıllardır sürdürülen önemli bir eğitim hizmeti olduğunu belirten Başkan Dutlulu, bu hizmetin geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. MABEM'in en önemli yönlerinden birinin çocuklara eğitim konusunda farklı bir seçenek sunması olduğunu söyleyen Başkan Dutlulu, 'Birden çok avantajı olan bir uygulama; insanlara fırsat eşitliği yaratıyorsunuz. Bizim amacımız bu şehirde bu alternatifi sunabilmekti. Büyükşehir Belediyesi olarak dedik ki isteyen her çocuk böyle bir ortamda, böyle bir eğitimi alabilsin. O yüzden ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok mutlu oluruz' dedi.

