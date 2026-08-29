Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında düzenlenen Park Konserleri, yaz akşamlarını müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Keçiören'in farklı mahallelerinde gerçekleştirilen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Park Konserleri, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri hâline gelen konser alanlarında müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türkü ve şarkılara hep birlikte eşlik ediyor.

TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER

Nursultan Nazarbayev Parkı'nda düzenlenen konserde Aysu Uğurpınar ve Deniz Arslanbaş sahne alırken; Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde gerçekleştirilen konserde ise Ezgi Saykan ve Gökhan Togan, seslendirdikleri türkülerle Keçiörenlilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Sanatçıların sahne performanslarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sevilen türkü ve şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Müzik ve oyun havalarının hareketli ritmine kendilerini kaptıran Keçiörenliler, zaman zaman halay çekerek konser coşkusunu birlikte yaşadı. Parklarda oluşan renkli görüntüler, farklı yaş gruplarından vatandaşların aynı etkinlikte buluştuğu keyifli anlara sahne oldu. Özellikle çocukların ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği konserler, Keçiören'de kültür ve sanat etkinliklerinin günlük yaşamın önemli bir parçası hâline gelmesine katkı sağlıyor. Açık hava atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlara hem müzik dinleme hem de komşuları ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirme fırsatı sunuyor.

PAMUK ŞEKER VE PATLAMIŞ MISIR İKRAM EDİLİYOR

Keçiören Belediyesi, vatandaşların konserlerden daha keyifli bir şekilde yararlanabilmesi için etkinlik alanlarında çeşitli ikramlarda da bulunuyor. Konserlere gelen vatandaşlara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram ediliyor. Müzik, eğlence ve ikramların bir araya geldiği Park Konserleri, ailelerin hep birlikte güzel vakit geçirdiği sosyal buluşmalara dönüşüyor. Parkların konserlerle hareketlenmesinden memnuniyet duyan Keçiörenliler, belediyenin kültür ve sanat alanındaki etkinliklerinin ilçenin sosyal hayatına önemli katkı sunduğunu ifade ediyor.