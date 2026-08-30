Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında kentin farklı noktalarında vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursalıları ay yıldızlı al bayraklarıyla 'Zafer Yürüyüşü'ne davet etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde zafer coşkusunu kent sathına yaydı.

Zafer haftası çerçevesinde konser, sergi, şenlik, yürüyüş ve sportif yarışmalar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Bursalılara on binlerce Türk bayrağı dağıttı. 7'den 70'e her yaştan vatandaş, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

'BÜYÜK COŞKUYU HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, şanlı tarihten alınan ilhamla, güçlü istikbale aynı inanç ve kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini belirterek, '30 Ağustos akşamı Bursa'mızda tek yürek olacak; ay yıldızlı bayrağımızın altında Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştirecek, ardından Millet Bahçesi'nde düzenleyeceğimiz konserle bu büyük coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum' dedi.

30 AĞUSTOS'TA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da Heykel'den başlayan ve Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi'ne uzanan Zafer Bayramı Yürüyüşü organize edilecek.

Yürüyüşün sona erdiği noktada saat 21.00'da ünlü sanatçı Elif Buse Doğan 'Zafer Bayramı' konserinde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı al bayrak eşliğinde zafer coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacak.