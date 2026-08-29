İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Yenigün Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda bulunan 2 bin metrekarelik alanı, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeniden düzenleyerek parka dönüştürdü. Parkta ilk kez uygulanan su geçirimli zemin sayesinde yağmur suyunun toprağa ulaşmasını sağlayan çevreci bir uygulama da hayata geçirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki atıl alanları mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeniden kente kazandırıyor. Yenigün Mahallesi'ndeki park da mahalle sakinleriyle yapılan anketlerde ortaya çıkan talepler doğrultusunda tasarlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında alana futbol ve basketbol sahaları, yürüyüş yolu, sportif parkurlar, çocuk oyun grupları ve oturma alanları kazandırıldı. Aydınlatma sistemleriyle güvenliği artırılan park, çocukların güvenle oyun oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin bir arada vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştürüldü.

YAĞMUR SUYU TOPRAĞA ULAŞACAK

Parkın yaklaşık 900 metrekarelik bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez su geçirimli beton uygulaması yapıldı. Basketbol ve futbol sahaları ile yürüyüş yolunda kullanılan özel zemin sayesinde yağmur suyunun alt tabakalara ulaşarak toprağı beslemesi sağlanıyor.

Parkta futbol kalesi, basketbol potası, yürüyüş yolu, gölgelikli oturma alanları, banklar, piknik masaları, barfiks ve sepetli salıncaklar oluşturuldu. Mevcut dut ağaçlarının korunmasının yanı sıra 36 ağaç ve bin 188 çalı dikilerek yeşil doku güçlendirildi.

'GENÇLERİMİZ FUTBOL VE BASKETBOL SAHASI İSTİYORDU'

Yenigün Mahallesi Muhtarı Jale Işık, daha önce boş ve bakımsız olan alanla ilgili mahalle sakinlerinden yoğun talep aldıklarını belirterek, 'Gençlerimiz 'Jale abla, bir tane basketbol sahası, futbol sahası istiyoruz' diyordu. Burada çocukların futbol oynayabileceği bir alan yoktu. Taleplerimizi Başkanımız Cemil Tugay'a ilettik. Büyükşehir ekipleri mahallemizde anketler yaptı. Sonuçta futbol ve basketbol oynanan, paten kayılan, ailelerin de oturup vakit geçirebildiği güzel bir alan oluştu' dedi.