Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Efendi, Hürriyet ve Atatürk mahallelerinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla 32 Milyon TL yatırım bedeliyle başlatılan 4,5 kilometrelik çalışma tüm hızıyla devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yatırım kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde devam eden yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Dutlulu'ya Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, Yeni Parti İlçe Başkanı Hayriye Hacet, ilgili daire başkanları, mahalle muhtarı ve teknik ekipler eşlik etti.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Dutlulu, 'Hürriyet Mahallemizde toplam 1000 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmaların 315 metrelik bölümünü tamamladık, kalan kısımlarda ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçeceğiz, yağmursularının daha sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve bölgenin altyapı kapasitesini güçlendireceğiz' dedi.