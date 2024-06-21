Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyata kaliteli yemek imkanı sunan "Haydi Sofraya" projesiyle kentteki hizmet noktalarını artırıyor.GAZİANTEP (İGFA) - İlk olarak Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin içinde hizmet vermeye başlayan bu proje, yoğun ilgi görüyor ve kısa sürede beş farklı noktada hizmet vermeye hazırlanıyor.

YENİ LOKANTALARLA KENTİN DÖRT BİR YANINDA HİZMET!

Büyükşehir Belediyesi, "Haydi Sofraya" projesinin başarılı başlangıcının ardından şube sayısını artırma kararı aldı. Yeni şubeler; Gaziantep Üniversitesi civarı, Küsget, Düztepe ve Gazikent'te açılacak. Bu sayede, daha fazla vatandaş uygun fiyata kaliteli yemek imkanından faydalanabilecek.

EKONOMİK VE HİJYENİK: 4 ÇEŞİT YEMEK SADECE 40 LİRA

"Haydi Sofraya", sunduğu ekonomik menülerle dikkat çekiyor. Mekanda 4 çeşit yemek sadece 40 lira karşılığında sunuluyor. Öğle servisi 12.00-13.30 saatleri arasında, akşam servisi ise 17.30-19.30 saatleri arasında yapılıyor.

Hem hijyenik hem de ekonomik olan bu hizmet, Gazi şehirlilerden büyük beğeni topluyor. Belediyenin bu projesi, sadece uygun fiyatlı yemek sunmakla kalmayıp aynı zamanda sağlıklı ve dengeli beslenme imkanı da sağlıyor.