Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi Akgül Küme Evler yolunu sıcak asfaltla yenileyerek bölgenin ulaşım ağını güçlendirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi Akgül Küme Evler yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturdu. Civil Deresi kenarından ilerleyen güzergâhta gerçekleştirilen çalışma, bölgedeki mahallelerin şehir merkezi ve ana ulaşım akslarıyla bağlantısını güçlendirirken Kabadüz ve Ulubey yönünden gelen araçlar için de önemli bir alternatif oluşturdu.

Hatipli, Yıldızlı, Alembey ve Bayadı Mahalleleri ile Kurul Kalesi'ne ulaşım sağlayan güzergâh; aynı zamanda bu bölgeleri şehir merkezine, otogara ve çevre yoluna bağlıyor.

Kabadüz, Ulubey ve üst ilçelerden gelen araçların otogar ve çevre yoluna ulaşımında da kullanılan yol, özellikle ağır tonajlı araçlar açısından önemli bir ulaşım alternatifi sunuyor.

Samsun ve Giresun istikametinden gelerek Ulubey yönüne ilerleyen ağır tonajlı araçların, şehir merkezindeki rampalı güzergâhlar yerine bu yolu tercih etmesiyle trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlanıyor.

Sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte yolun ulaşım konforu ve güvenliği artırılırken, Karayolları üzerindeki araç yoğunluğunun da önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma, Altınordu'nun mahalleleri arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirirken ilçenin alternatif ulaşım ağına da önemli katkı sağlıyor.