Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Eylül Ayı Olağan Meclisi'nde mevcut belediye hizmet binasının aslına uygun şekilde gençlik merkezi ve kütüphaneye dönüşeceğini ve sanayi dönüşümüyle ilgili detayları açıkladı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya'da 450 milyon TL'lik ulaşım yatırımı için meclisten yetki çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 10, 12 ve 18 metrelik yeni nesil, çevreci otobüslerin alımı için meclis onayı aldıklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Gündemde yer alan 119 madde karara bağlandı.

Toplantıda, ulaşım alanında önemli bir adım atılarak 450 milyon TL'lik yatırımla 10, 12 ve 18 metrelik yeni nesil, çevreci ve son teknoloji otobüslerin alımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a yetki verildi.

'MAKSİMUM MEMNUNİYET İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATTIK'

Başkan Alemdar, Sakarya'nın büyüyen nüfusuna ve ulaşım vizyonuna dikkat çekerek, yeni otobüs alımının şehir içi ulaşımda memnuniyeti artıracağını söyledi. Alemdar, metrobüs, raylı sistem ve ray dönüşümü gibi projelerle ulaşımda güçlü bir dönüşüm sürecinin sürdüğünü belirterek, 'Maksimum memnuniyet için önemli bir adım daha attık' dedi.

Başkan Alemdar, mevcut belediye hizmet binasının Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'ndeki yeni hizmet binasına taşınmasının ardından, boşalacak olan Eski Adapazarı Atatürk Ortaokulu binasının aslına uygun şekilde gençlik merkezi ve kütüphaneye dönüştürüleceğini açıkladı. Başkan Alemdar, binada ders çalışma alanları oluşturulacağını ve gençlerin kullanımına uygun bir merkez haline getirileceğini ifade etti.

Konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Alemdar, bilim merkezi, şehir kütüphanesi, AFA, raylı sistem ve Yazlık Katlı Kavşak gibi projelerin sürdüğünü hatırlattı. İlçelerde altyapıdan üstyapıya pek çok çalışmanın devam ettiğini belirten Alemdar, 'Bu meclisteki herkes, omuz omuza çalışarak şehrin geleceğine iz bırakacak işlere imza atmaya devam edecek' dedi.

SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNDE HEDEF BİRE BİR DÖNÜŞÜM

Sanayi alanlarının kentsel dönüşüm rezerv alanı ilan edildiğini hatırlatan Alemdar, dönüşüm sürecinde amaçlarının esnafı mağdur etmeden bire bir dönüşüm sağlamak olduğunu söyledi. Yeni yapılacak iş yerlerinin planlı, otoparklı, yeşil alanlı ve sosyal donatılarla destekleneceğini belirten Alemdar, önceliğin mal sahiplerinde, ardından kiracılarda olacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca çeşitli gündem maddeleri komisyonlara havale edilirken, yeni meclis komisyonları da oluşturuldu.