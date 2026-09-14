Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde öğrencilerin seslendirdiği 'Çayelinden Öteye' türküsüne eşlik etti. Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek, türküyü birlikte söylemesi renkli görüntüler oluşturdu.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni, renkli anlara da sahne oldu.
Program kapsamında sahneye çıkan çocuklar, Karadeniz yöresinin sevilen türkülerinden 'Çayelinden Öteye'yi seslendirdi.
Türkünün söylendiği sırada çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek, türküyü sonuna kadar birlikte söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle birlikte türkü söylemesi salondan alkış aldı.
https://youtu.be/FBT07V22pcE?t=822