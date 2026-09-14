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Türkünün söylendiği sırada çocuklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek, türküyü sonuna kadar birlikte söyledi.

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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni, renkli anlara da sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış töreninde öğrencilerin seslendirdiği 'Çayelinden Öteye' türküsüne eşlik etti. Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek, türküyü birlikte söylemesi renkli görüntüler oluşturdu.

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