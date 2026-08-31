Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin sporla daha kolay buluşarak sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla hayata geçirdiği 'Potasız Okul Kalmasın' projesini sürdürüyor. Birçok okulda asfalt ve akrilik zemin uygulamaları tamamlanırken, çalışmalar Kocaeli'nin farklı ilçelerinde hız kesmeden sürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Spor yatırımlarıyla çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Okullarda hayata geçirdiği spor projeleri kapsamında her okula basketbol ve voleybol sahası kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, birçok okulda bu çalışmayı tamamladı. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan sürdürülen çalışmalarla çocuk ve gençlerin sporla daha fazla buluşması sağlanırken, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, modern spor alanlarıyla sağlıklı, hareketli ve sporu yaşam biçimi haline getiren nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.

OKUL BAHÇELERİ SPOR ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin spora erişimini kolaylaştırmak ve okul bahçelerini daha nitelikli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 'Potasız Okul Kalmasın' projesi kapsamında ihtiyaç duyulan okullara basketbol ve voleybol sahaları kazandırılıyor. Zemin hazırlığı, asfalt serimi, akrilik boya uygulaması ve saha çizgilerinin yapılması gibi çalışmalar ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu ile İzmit Zübeyde Hanım İlkokulu ve Alikahya İlkokulu'nda akrilik boya uygulamaları tamamlandı. Kartepe Rahmiye Ortaokulu, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi ve İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde asfalt serimi gerçekleştirilirken, Kartepe Dürdane Özdilek Ortaokulu'nda asfalt serim çalışmalarına başlandı.

DAHA FAZLA SPOR, DAHA SAĞLIKLI NESİLLER

Modern ve renkli görünüme kavuşan okul sahaları, öğrencilerin basketbol ve voleybol başta olmak üzere farklı spor branşlarıyla buluşmasına imkân sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan proje kapsamında Kocaeli'nin dört bir yanında spor alanlarını artırarak daha fazla öğrencinin sporla iç içe büyümesini hedefliyor.