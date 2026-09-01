2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, 17-20 Eylül tarihleri arasında Foça'da. 32 ülkenin genç sporcularını buluşturacak organizasyon öncesi konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Eksiksiz, mükemmel bir spor organizasyonu için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İzmir bu şampiyonadan yüzünün akıyla çıkacak' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizatörlüğünde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla Foça'da 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şampiyonaya ilişkin bilgi verirken kentin spor vizyonuna da değindi. Toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, milli voleybolcular Beste Göğüş ve Melih Görkem Mangırcı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şampiyona için heyecanlı, mutlu ve gururlu olduklarını belirterek böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sorumluluğunun farkında olduklarını söyledi. Tarih boyunca pek çok kimliği gururla taşıyan İzmir'in genç nüfusunun spora büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Başkan Tugay, 'Bu tür organizasyonlar şehrimizin sporcu kimliğini güçlendirirken spora olan ilgiyi de artırıyor. Dünyaya bunu gösterme fırsatı veren bir organizasyondayız. İzmir, Türkiye'nin ve dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Foça gibi tarihi ve doğasıyla cennetten bir köşe olan ilçelerimizden birinde bu organizasyonu gerçekleştirdiğimizde hem sporcular hem yakınları hem de spor camiası buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu görecek. Bu organizasyon dört günlük bir spor etkinliği olarak görülmemeli. Aynı zamanda İzmir'in nasıl bir kent olduğunu ve nasıl bir gelecek istediğini anlatmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir' dedi.

'İzmir'den çok sayıda şampiyon çıkacaktır' sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Tugay, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başarılı ve madalya kazanan sporcularımızın sayısını daha da artıracağız. Spor, sanat ve kültür, siyasetin üzerindedir. Şampiyonaya gelecek sporculara ve onlara eşlik eden herkese en iyi şekilde ev sahipliği yapmak İzmir'in görevidir. 17 Eylül'de başlayıp 20 Eylül'de şampiyonun belli olmasıyla sona erecek organizasyonda, İzmir'in centilmen ruhunu en iyi şekilde yansıtacağız' diye konuştu.

'OLİMPİYATLARA EN ÇOK SPORCU İZMİR'DEN GİDİYOR'

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, organizasyonların arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu belirterek, sporun ve spor turizminin kente katkısına dikkat çekti. İzmir'de yılda 25 bin 800 amatör müsabaka düzenlendiğini belirten Eskici, 'İzmir'de sporu seven, destekleyen ve yön veren büyük bir kitle var. Olimpiyatlara giden sporculara baktığımızda en fazla sporcunun İzmir'den olduğunu görüyoruz. Akdeniz Oyunları'nda da İzmirli sporcular ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor' diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, uzun bir aranın ardından İzmir'de uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyduklarını belirtti. İzmir'in plaj voleybolu açısından önemli bir merkez olduğunu ifade eden Aslandaş, 'Altyapı şampiyonaları giderek önem kazanıyor. Organizasyonların ülkemize kazandırılmasında belediyelerimizin organizasyon kabiliyeti büyük önem taşıyor. Foça'nın fok balıklarının yanı sıra bundan sonra plaj voleyboluyla da öne çıkmasını umuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile her zaman güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Yardımseverlik ve ilgiyle karşılanıyoruz. İzmir olduğunda hiç endişe duymuyoruz, kaygımız yok' diye konuştu.