Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının barınma ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla örnek bir sosyal konut projesini hayata geçiriyor.GAZİANTEP (İGFA) - GBB Konut A.Ş. ile BEM-BİR-SEN Gaziantep Şubesi arasında imzalanan protokolle, belediye personelinin uygun koşullarla konut sahibi olması hedefleniyor.

Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yer alan 14 bin konutluk dev projede, sendika üyelerine yönelik başvurular 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olan bu projeyle çalışanlarının yaşam standardını yükseltmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler için başvuru yapılabilecek. Anlaşmalı bankalar aracılığıyla uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulacak. Başvurular, 4-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında BEM-BİR-SEN Gaziantep Şube Başkanlığı tarafından alınacak. Detaylar için www.gbbkonut.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

FATMA ŞAHİN: “HERKESİN KİRA KORKUSU YAŞAMADAN UYUDUĞU BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje tanıtımında yaptığı konuşmada, bu adımın yalnızca çalışanlara değil, şehrin geleceğine yönelik bir yatırım olduğunu belirtti:

“Memur olmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bu görev, iddia ve fedakârlık ister. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini Gaziantep’te ete kemiğe büründüren asıl kahramanlar sizlersiniz. Gerçek olan sizsiniz.”

Barınma sorununun kişisel bir mesele olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, sosyal devlet anlayışının yereldeki karşılığını şöyle ifade etti:

“Ben de kiracı olmanın zorluğunu yaşadım. Bu yüzden bugün, memurumuzun da vatandaşımızın da kira yükü altında ezilmemesi için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Kuzeyşehir ve Güneyşehir’de büyük bir konut seferberliği başlattık. Amacımız herkesin başını yastığa kira korkusu yaşamadan koyabilmesi. Bu sadece belediye projesi değil, aynı zamanda bir devlet politikasıdır.”

USLU: “BU PROJEDE, EMPATİYLE YÖNETEN BİR BAŞKAN VAR”

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu da konuşmasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet anlayışına ve Başkan Fatma Şahin’in liderliğine dikkat çekti:

“Gaziantep’te bir Fatma Şahin gerçeği var. Kentin dört bir yanında yapılan çalışmaları gördükçe gurur duyuyorum. Bu projede emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.”

Projenin 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülmesini anlamlı bulduklarını belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yaklaşım, çalışanını kendi yerine koyan bir yönetim anlayışıdır. Sayın Başkanımız, ‘Benim çalışanım çocuğuna bir şey alabilsin, evine bir tas daha fazla götürebilsin’ diye düşünerek bu adımı attı. Bu empatiyle yapılan bir iştir.”