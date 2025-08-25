Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı asfalt sezonunda kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla 300 kilometrelik yol hedefinin yüzde 55’ine ulaştı.

GAZİANTEP (İGFA) - Sıcak havalarla beraber süren asfalt sezonu kapsamında 7 gün 24 saat çalışma yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmeden memnuniyetlerini ön planda tutarak çalışmalarını sürdürüyor.

390 BİN TON ASFALT KULLANILACAK

Kent genelinde tüm ilçelerde 2025 yılı için planlanan çalışmalarda 390 bin ton asfalt kullanılarak 200 kilometresi sathi, 100 kilometresi sıcak asfalt serimi olmak üzere toplam 300 kilometre hedefine adım adım ilerliyor.

BAŞKAN ŞAHİN KÜRŞAT TÜZMEN BULVARI’NDA ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşların fikrini almak için sahaya inen Başkan Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan Kürşat Tüzmen Bulvarı’ndaki sıcak asfalt serim çalışmalarını ziyaret etti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmada vatandaşları ve bölge esnafını mağdur edilmeden hızlı bir şekilde yıpranmış, eski asfalt sökülerek yenisi serildi. Çizgi ve uyarı işaretleri boyaması tamamlandı.

Batıkent mahallesinde tespit edilen ve Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yollarda sorun tespit edilen 7 caddeden 3’ünü tamamlarken 4 caddede kısa sürede asfalt serimini yapılacak.

ŞAHİN: HAKKIN RIZASINA TESLİM OLUYOR, HALKIN RIZASI, DUASIYLA DA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaretinde olumlu dönüşler aldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bize düşen şey iyi bir planlamaydı. Biz bu planlamayı çok iyi yaptık. Bizim üçüncü dönem ustalık dönemimiz. Biz işi ehline veriyoruz, koordine ediyoruz. Günün sonunda vatandaş memnuniyeti bekliyoruz. Olağanüstü memnuniyet var. Ben bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bize güvenenlere karşı onları mahcup etmiyoruz. Hakkın rızasına teslim oluyor, halkın rızası, duasıyla da yolumuza devam ediyoruz. Yol medeniyettir, su medeniyettir.”

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise Şehitkamil bölgesi ve Gazi şehir genelinde tamamlanan ve süren asfaltlamaları aktardı, Batıkent mahallesinde ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.