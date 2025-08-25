TÜBİTAK desteğiyle İçim Süt'ün geliştireceği yapay zekâ projesi Türkiye’de çiğ süt arz, miktar ve fiyat tahminlerini güçlendirerek riskleri azaltacak.İSTANBUL (İGFA) - “Çiğ Süt Arz, Miktar ve Fiyat Tahminleme Simülasyonu” projesi, binlerce başvuru arasından TÜBİTAK desteği almaya hak kazanan 12 projeden biri oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’ın da hazır bulunduğu projenin başlatılmasına dair protokol, İçim Süt Dijital ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Mehmet Belgen ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik tarafından imzalandı.

Proje kapsamında geliştirilen yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı tahminleme altyapısı ile çiğ süt tedariğinde bölgesel ve mevsimsel değişimleri yüksek doğrulukla öngörerek üretim planlamasında verimlilik artışı hedefleniyor. Bu sayede arz-talep dengesi daha kontrollü ve öngörülebilir biçimde yönetilecek ve sektör paydaşları için uzun vadeli, sürdürülebilir ve veriye dayalı karar alma ortamı sağlanacak.

İçim Süt Süt Alım Direktörü Recep Ateş, projeyle üretim planlamasını doğrudan etkileyen çiğ süt tedarik sürecindeki öngörü başarısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Süt üretimine etki eden tüm parametrelerin istatistiksel verilerini takip ediyoruz. Proje ile arz-talep dengesini sağlamak ve sektör paydaşları için öngörülebilir, sürdürülebilir bir süreç yönetimi oluşturacağız." dedi.

Projenin yapay zekâ ve makine öğrenmesi tabanlı algoritmalar sayesinde çiğ süt üretiminde mevsimsel ve bölgesel varyasyonları yüksek doğrulukla öngörmeyi kolaylaştıracağını belirten İçim Süt Dijital ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Mehmet Belgen de, tarım ve gıda sektöründe veri odaklı dijital dönüşümün ölçeklenebilirliğini somutlaştıracaklarını söyledi.