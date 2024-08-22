Edirne'de basın mensupları Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de faaliyet gösteren Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile TGD Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi Engin, Tamer Yavuz ve Mutlu Akbaşak dün öğle saatlerinde Edirne Valisi Yunus Sezer' i ziyaret etti

Ziyarette basın mensuplarının bazı talepleri ve Edirne ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazeteciler nazik ev sahipliği için Vali Sezer'e teşekkür etti. Sezer de Edirne'nin sesi soluğu olan gazetecilerin ziyaretinden dolayı teşekkür etti.