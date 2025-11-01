Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Evren Bulut'un talebiyle başlayan yardım zinciri, Galatasaray camiasını da harekete geçirdi. Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı Oshimen forması, SMA'lı Esma Gönültaş adlı bir kız çocuğu için Keşan'a gönderildi.

MEHMET AYTAÇ

EDİRNE (İGFA) - Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Evren Bulut, İstanbul'da yaşayan SMA'lı ve kanser tedavisi gören Esma Gönültaş için anlamlı bir yardım kampanyası başlattı.

Evren Bulut, Edirne İGFA Temsilcisi, Medya Keşan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü VE Keşan Postası Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Demir'e ulaşarak Galatasaraylı futbolculardan imzalı bir Oshimen forması talebinde bulundu. Demir, konuyu Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Keşanlı Ahmet Eler'e iletti.

Eler'de durumu Galatasaray'ın yardımcı antrenörü ve eski Keşanspor futbolcusu İrfan Saraloğlu'na aktardı. Saraloğlu ise Oshimen'in formasını, başta kendisi olmak üzere Oshimen ve tüm Galatasaraylı futbolculara imzalatarak Erdoğan Demir'e gönderdi.

FORMA KEŞAN'DA TESLİM EDİLDİ

Erdoğan Demir, imzalı formayı Medya Keşan Gazetesi ofisinde Keşan Ülkü Ocakları Başkanı Evren Bulut'a teslim etti.

DEMİR'DEN DE ELER, SARALOĞLU VE GALATASARAYLI FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Demir'de kendisine iletilen bu talebi kırmayan ve Esma'ya destek olan, Ahmet Eler, İrfan Saraloğlu ve Galatasaraylı tüm futbolculara teşekkür etti.

'GELİRİ SMA'LI KÜÇÜK KIZA GÖNDERİLECEK'

Evren Bulut, kendilerine gönderilen bu formanın İstanbul'a aileye gönderilerek orada aile tarafından satışa çıkarılacağını belirterek, 'Bu forma satışı ile ilgili elde edilen tüm gelir SMA hastası küçük Esma Gönültasş'ın hesabıona yatırılacak. Bu süreçte bizlerin talebini kırmayan ve destek olan Erdoğan Demir'e, Ahmet Eler'e, İrfan Saraloğlu'na ve tüm Galatasaraylı futbolculara teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı bir işe aracı oldukları için minnettarız.' dedi.

Bu örnek dayanışma, Keşan'dan İstanbul'a uzanan anlamlı bir iyilik köprüsüne dönüştü.