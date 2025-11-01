Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uluslararası arenada madalya kazanan ABB ASKİ Spor sporcuları ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASKİ Spor Kulübü Onursal Başkanı Mansur Yavaş, 2025 yılında uluslararası arenada Türkiye'ye madalya kazandıran ASKİ'li sporcular ile geçmiş yılların şampiyonlarını konuk etti.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, Türk güreşinin efsaneleri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, rekortmen halterci Muhammed Furkan Özbek, paralimpik halterde Türkiye'nin gururu Abdullah Kayapınar, paralimpik atletizmde dünya rekorları kıran Aysel Önder, karakucak dünya şampiyonları Feyzullah Aktürk ve Osman Göçen, paralimpik dünya ikincisi atlet Fatma Damla Altın, Ebrar Keskin ile dünya üçüncüsü güreşçiler Ahmet Yılmaz ve Evin Demirhan Yavuz ve kulüp yöneticileri yer aldı.

SPORA DESTEK DEVAM EDECEK

Sporcularla tek tek sohbet eden Yavaş, Ankara'yı sporda marka şehir haline getirme hedeflerini vurguladı.

Konuşmasına ASKİ Spor'un 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda ulaştığı başarılarla gurur duyduklarını ifade eden Yavaş, 'Bu yıl ulusalda 108 altın, 49 gümüş, 74 bronz ve 231 madalya getirdiler sadece ASKİ olarak. Uluslararası yarışmalarda 55 altın, 26 gümüş, 41 bronz ile toplam 122 madalya. Genel toplamda da 353 madalya ve yıl içerisinde 2 dünya, 2 tane de Avrupa rekoru kırdı. Sporun her dalında ASKİ sadece güreşte değil diğer branşlarda da başarılarını sürdürüyor. Biz de destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Yavaş, sporun yaygınlaştırılması için kent genelinde birçok tesisi kazandırdıklarını da belirterek şöyle konuştu: 'Aynı zamanda EGO Spor Kulübü'müz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'müz ve FOMGET de aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi kanıtları altında ülkemizi temsil ediyor. Ankara'da biz çok miktarda spor tesisi yaptık. Birkaç tane de futbol sahası ve kapalı spor salonları dâhil bunların bir kısmını amatör spor kulüplerinin kullanması üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrediyoruz. Artık başarının sürekli gelmesini istiyoruz. Sporcularımız dünya rekorları, altın madalyalar getirmeye de devam edecek. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum'

BAŞARILARLA DOLU BİR SENE

ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise, kulübün başarılarla dolu bir sene geçirdiğini vurguladı. Çakmar, '2025 yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü için çok güzel, başarılı bir şekilde geçti ve tamamladı. Gün itibarıyla Dünya Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu Emine Göğebakan. 30'unda da tekrar Merve'nin maçı var, bundan da altın madalya bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda özellikle halter büyük bir çıkış yaptı. Toplam 7 altın madalya kazandık Avrupa Şampiyonası'nda. Cumhuriyeti tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Alınan 19 madalyanın 16'sını ASKİ Spor Kulübü aldı ve tarihe geçtiler. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek kardeşimiz, Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu kırarak yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Abdullah kardeşimiz o da Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Paralimpikte yine dünya rekoru kırarak o da bir tarihe geçti. Atletizmde Aysel kardeşimiz de bir dünya raporu kırarak 400 metrede tarihe geçti ve dünya şampiyonu oldu. Ebrar Avrupa şampiyonu oldu, kulübümüz adına ve son yapılan Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Evin kardeşimiz güreşte her zaman tarihe geçti. Her yıl Avrupa Dünya Şampiyonlarında madalya aldı. Yine üstüne düşen görevi yaptı. Ayağı sakatlanmasına rağmen yapılan son şampiyonada sakat sakat dünya üçüncüsü oldu. Dünya Güreş Birliği ilk defa bir Karakucak Dünya Şampiyonası düzenledi. Osman kardeşimiz Karakucak Dünya Şampiyonası'nda o da tarihe geçti, 90 kiloda dünya şampiyonu oldu. Tekvando Şampiyonası devam ediyor. Tekvandoda da büyük ihtimal milli takımımız dünya şampiyonluğu bekliyor. Orada da bizim sporcularımızın aldığı madalya ve altın madalyalar sayesinde yarın itibarıyla tarihe geçecekler' diye konuştu.

'BAŞARININ ARKASINDA BİR GÖNÜL İNSANI MANSUR BAŞKAN VAR'

Yavaş'a teşekkür eden Çakmar, 'Ben her zaman söylüyorum kendisi bir gönül insanı, gönül adamı. Bize bir baba olarak her zaman büyük bir teveccühte bulunuyor. Biz kendisine bir söz vermiştik Paris Olimpiyatlarında. Kendisi geldi, orada yapılan müsabakalar olimpiyatların zirvesiydi. Biz ASKİ'yi büyüteceğiz demiştik. Artık sadece güreşte değil atletizmde, tekvandoda ve diğer branşlarda şampiyonlar çıkardık. Ülkemize altın madalya kazandırıp İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Sizden Allah razı olsun. Size şu sözü vermiştik; 'Ankara sporun başkenti olacak' demiştik. Bunu da biz başardığımıza inanıyoruz. Sizin sayenizde bu yelpazeyi daha büyütüp 2028 olimpiyatlarına damga vurup oradan da altın madalya ve madalyalar alıp ülkemize dönmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.