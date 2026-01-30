UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, İtalya'nın güçlü ekibi Juventus ile eşleşti.

İSTANBUL (İGFA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın, son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda sarı-kırmızılı ekip, Juventus ile eşleşti.

Lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlayarak play-off turuna yükselen Galatasaray, çift maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda İtalyan temsilcisini elemesi halinde adını UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yazdıracak.

Seri başı sistemine göre oynanacak play-off turunda ilk maçlar, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde seri başı olmayan takımların sahasında, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde seri başı olan takımların sahasında yapılacak. Kuraya seri başı olmadan katılan Galatasaray, ilk maçı sahasında, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

Temsilcimiz Galatasaray, Juventus engelini aşması durumunda son 16 turunda Liverpool veya Tottenham takımlarından biriyle karşı karşıya gelecek.

Söz konusu eşleşme sonucunu duyuran TFF, temsilcimiz Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diledi.