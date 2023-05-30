Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 23. şampiyonluğunu elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 65 sezonunda 23. kez bu başarıya ulaşan Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

Galatasaray'da 23. şampiyonluğun mimarlarından Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Buruk, Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda da zafere ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak.

Süper Lig şampiyonunun katılacağı 2. ön eleme turu maçları ise 25-26 Temmuz ile 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kalabilmek için 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.

20 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray'da bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcuların 20'si, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyon oldu.

Galatasarayın şampiyon olmasının ardından taraftarlar sokaklarda gösteri yapıp kutladı. Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da maçı trübünde izledi. Sosyal medyeden kutlama mesajı yayınladı. Aynı şekilde, siyasi parti başkanları ve çok sayıda taraftarda sosyal medyadadan kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka, ilk kez lig şampiyonluğu gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon 65. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

1961-62 | Gündüz Kılıç

1962-63 | Gündüz Kılıç

1968-69 | Toma Kaleperovic

1970-71 | Brian Birch

1971-72 | Brian Birch

1972-73 | Brian Birch

1986-87 | Jupp Derwall

1987-88 | Mustafa Denizli

1992-93 | Karl Heinz Feldkamp

1993-94 | Rainer Hollmann

1996-97 | Fatih Terim

1997-98 | Fatih Terim

1998-99 | Fatih Terim

1999-00 | Fatih Terim

2001-02 | Mircea Lucescu

2005-06 | Erik Gerets

2007-08 | Cevat Güler

2011-12 | Fatih Terim

2012-13 | Fatih Terim

2014-15 | Hamza Hamzaoğlu

2017-18 | Fatih Terim

2018-19 | Fatih Terim

2022-23 | Okan Buruk