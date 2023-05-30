Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 23. şampiyonluğunu elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 65 sezonunda 23. kez bu başarıya ulaşan Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
Galatasaray'da 23. şampiyonluğun mimarlarından Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerindeki ikinci şampiyonluğu yaşadı. Buruk, Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda da zafere ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 2. ön eleme turundan başlayacak.
Süper Lig şampiyonunun katılacağı 2. ön eleme turu maçları ise 25-26 Temmuz ile 1-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sarı-kırmızılılar, grup aşamasına kalabilmek için 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.
20 futbolcunun ilk şampiyonluğu
Galatasaray'da bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcuların 20'si, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyon oldu.
Galatasarayın şampiyon olmasının ardından taraftarlar sokaklarda gösteri yapıp kutladı. Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu da maçı trübünde izledi. Sosyal medyeden kutlama mesajı yayınladı. Aynı şekilde, siyasi parti başkanları ve çok sayıda taraftarda sosyal medyadadan kutlama mesajı yayınladı.
Sarı-kırmızılı takımda Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka, ilk kez lig şampiyonluğu gördü.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 6. kez şampiyonluğa ulaştı.
Bu sezon 65. kez oynanan ligde Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
1961-62 | Gündüz Kılıç
1962-63 | Gündüz Kılıç
1968-69 | Toma Kaleperovic
1970-71 | Brian Birch
1971-72 | Brian Birch
1972-73 | Brian Birch
1986-87 | Jupp Derwall
1987-88 | Mustafa Denizli
1992-93 | Karl Heinz Feldkamp
1993-94 | Rainer Hollmann
1996-97 | Fatih Terim
1997-98 | Fatih Terim
1998-99 | Fatih Terim
1999-00 | Fatih Terim
2001-02 | Mircea Lucescu
2005-06 | Erik Gerets
2007-08 | Cevat Güler
2011-12 | Fatih Terim
2012-13 | Fatih Terim
2014-15 | Hamza Hamzaoğlu
2017-18 | Fatih Terim
2018-19 | Fatih Terim
2022-23 | Okan Buruk