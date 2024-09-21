Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

TORREIRA 20. DAKİKADA İLK GOLÜ ATTI

Tempo seviyesi yüksek maçta gol perdesini 20. dakikada Torreira açtı. Durum 1-0 oldu.

GALATASARAY MERTENS'İN GOLÜ İLE DURUMU 2-0 YAPTI

Torreira'nın golünün şokunu atlatamayan Fenerbahçe, bu kez de 28. dakikada Mertens'in attığı golle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

YENİ TRANSFER SARA SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri bu kez de 59. dakikada yeni transfer Sara ile durumu 3-0'a getirdi.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

FENERBAHÇE'İN 1 GÖLÜNÜ DZEKO PENALTIDAN ATTI

3-0 sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu. Maçın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.