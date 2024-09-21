Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Torreira, Mertens ve Sara atarken Fenerbahçe'nin tek golünü penaltıdan Dzeko kaydetti.

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TORREIRA İLK GOLU ATARAK PERDEYİ AÇTI

Tempo seviyesi yüksek maçta gol perdesini 20. dakikada Torreira açtı. Durum 1-0 oldu.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

GALATASARAY MERTENSİLE FARKI 2 YAPTI

Torreira'nın golünün şokunu atlatamayan Fenerbahçe, bu kez de 28. dakikada Mertens'in attığı golle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Ekran Resmi 2024 09 22 00.14.42

SARA DURUMU 3-0yaptı

İkinci yarıya da baskılı başlayan Okan Buruk'un öğrencileri bu kez de 59. dakikada yeni transfer Sara ile durumu 3-0'a getirdi.

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti

Süper Amatör ve 1.Amatör kura çekimi yapıldı Süper Amatör ve 1.Amatör kura çekimi yapıldı

FENERBAHÇE DZEKO'NIN PENALTIDAN ATTIĞI TEK GOLLE YETİNDİ

3-0 sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-1 oldu. Maçın geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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Derbide Fenerbahçenin Galatasaray'ı kendi sahasında 3-1 yenilmesi sosyal medyada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgil yorumlara neden oldu. Ali Koç'a başkanlığı bırakma yorumları yapıldı.

Editör: MURAT AYDIN