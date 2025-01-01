Öncülüğü'nü Türkiye Gençlik vekfı TÜGVA'nın yaptığı, Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylem büyük katılımla başladı.

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı.

Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor.

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

SABAH NAMAZI İÇİN CAMİLERDE BULUŞULDU

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılacaklar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Filistin'deki katliamın durması için yapılan duaların ardından camilerin önündeki alanda toplanan vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olduğu görüldü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde yapılan yürüyüşte önemli mesajlar verdi.

"ZAFER BİZİM OLACAK"

İsrail'i lanetleyip, Filistin'deki insanlık suçuna vurgu yapan Beşinci, "Filistin'i asla unutmuyoruz. Zafer bizim olacak. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Büyük Filistin yürüyüşünde önemli açıklamalarda bulundu. "Gazze sabrı, Suriye umudu öğretti" diyen Bilal Erdoğan "Suriye'den sonra Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN : SURİYEDEN SONRA GAZZEDE ZAFERLE ÇIKACAK

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde Gazze için düzenlenen tarihi mitingde konuştu.

Bilal Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Siyonist İsrail, masum bebekleri, insanları katlediyor. Üniversiteleri harap ediyor, camileri ve kiliseleri hedef alıyor.

Bazıları susarak bu insanlık suçuna ortak oluyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Her şey önce inanmakla başlar, sonra çok çalışacağız.

Bu muhteşem topluluğun içinden, Gazze'ye, Filistin'e ve Suriye'ye sesleniyorum; Biz buradayız sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimiz. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız.

Galata'da tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan: Suriye'den sonra Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak!

Gazze sabrı, Suriye umudu öğretti.

Suriye'den sonra Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak.

Her zaman yanlarında olacağız. Allah'tan Filistin ve Gazze için de zafer niyaz ediyoruz."