Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonu ile kurulan Muğla Planlama Ajansı (MUPA), bölgenin ekonomik yapısı ve halkın yaşam koşullarına dair çarpıcı bir rapor yayımladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Planlam Ajansı (MUPA) Yoksulluk ve Enflasyon Araştırmasını yayımladı.

6 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada, Muğla’da yaşayan yurttaşların ekonomik durumu ve hissettikleri enflasyon oranları ölçüldü.

KADINLAR VE GENÇLER ARASINDA GELİR-GİDER DENGESİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Araştırmaya göre, Muğla’da yaşayan yurttaşların toplamda sadece yüzde 13’ü gelirinin giderlerini karşılayabildiğini açıklanırken; kadınlar ve gençler arasında gelir-gider dengesizliğinin daha da belirgin olduğu gözlemlendi. Ayrıca, ilçeler arasında ekonomik farklılıklar bulunsa da gelir-gider dengesizliğinin tüm ilçelerde benzer oranlarda görüldüğü ifade edildi.

Araştırma, hissedilen enflasyon oranlarını da inceledi. Katılımcıların yüzde 74,1’i, hissettikleri enflasyon oranını %80’in üzerinde olarak bildirdi.

Veriler resmi enflasyon oranları ile halkın algısı arasındaki farkı ortaya koyarak ekonomik algıdaki güven kaybına da dikkat çekiyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; hissedilen enflasyonun, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiyat artışına dayalı olarak tanımlandığı ve resmi verilere göre farklılık göstermesi, sık tüketilen mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının bireyler üzerindeki etkisini yansıttığı belirtildi. Ayrıca Tüketicilerin algısının ekonomik politikaların halk nezdindeki kabulünü etkileyen önemli bir kıstas olarak öne çıktığı da vurgulandı.

Araştırma sonuçları için bir açıklama yapan Muğla Büyükşehir belediyesi Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras; bu araştırmanın, Muğla’da refahı artırmaya yönelik politikalar geliştirme ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Aras: “Bölge ekonomisinin temel dinamiklerini daha çok gözeten stratejiler geliştirmek, kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupları desteklemek ve ekonomik dayanıklılığı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçeler arasındaki ekonomik farklılıklara rağmen gelirinin giderlerini karşılayamama oranlarının tüm ilçelerde benzerlik gösteriyor olması, yoksullaşmanın tüm sosyo-ekonomik grupları etkilediğine işaret ediyor. Halkımızın enflasyon algısını iyileştirmek ve yaşam koşullarını iyileştirecek çözümler sunmak temel önceliğimizdir.” diye konuştu.