İnsansız savaş uçağı ilhamını çevik Predator'dan alıyor. General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), ABD Hava Kuvvetleri Müşterek Muharebe Uçağı'na (CCA - Collaborative Combat Aircraft) yeni bir isim veriyor: YFQ-42A Dark Merlin.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - Siyah tüyleri ve av olarak diğer şahinleri yemeleriyle bilinen ölümcül doğanlar olan 'Dark Merlin'ler (Kara Bozdoğan), hedeflerine karşı maksimum etki için genellikle gruplar halinde iş birliği yaparlar. Cornell Ornitoloji Laboratuvarı, Merlin'i avını uçuş sırasında yere indirmek için 'sürpriz saldırılar kullanan küçük, vahşi bir doğan' olarak tanımlıyor. Dark Merlin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Kuzeybatısı'na özgüdür ve genellikle kuş gözlemcilerinin YFQ-42A'nın San Diego'daki üretim merkezinin yakınında onları gördüklerini rutin olarak bildirdikleri güney Kaliforniya'ya göç ederler.

1962 tarihli 'Profiles of the Future' (Geleceğin Profilleri) kitabı, henüz dünyayı değiştirmemiş küresel teknolojik harikaları hayal ederek 'yeterince gelişmiş herhangi bir teknolojinin sihirden ayırt edilemeyeceğini'öne sürmüştü. Dark Merlin isminin aynı zamanda Arthur efsanesindeki Merlin'in büyücülüğünü yansıtması bir tesadüf değildir; bu isim yarı otonom hava muharebesinin bir nevi doğaüstü yeni çağına saygı duruşunda bulunmaktadır.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'Dark Merlin'ler hız ve aerodinamik için inşa edilmiş av makineleridir,' dedi. 'Eğlence olsun diye diğer doğanları taciz ederler ve öldürdüklerini yerler. Bu isim yeni insansız savaş uçağımızı mükemmel bir şekilde özetliyor.'

ABD Hava Kuvvetleri'nin resmi ön eki olan 'Y', ilk birkaç uçağın erken, üretim temsilcisi test modelleri olduğunu; 'F' (Fighter) savaşçıyı ve 'Q' ise insansız uçağı ifade eder. Uçaklar üretime girdiğinde 'Y' harfi düşer - örneğin YF-16, 'Fighting Falcon' (Savaşan Şahin) takma adıyla F-16 oldu - ve GA-ASI, yeni CCA'sının (Müşterek Muharebe Uçağı) 'Dark Merlin' takma adıyla FQ-42A olmasını bekliyor.

Dark Merlin, Nisan 2024'te CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) programı için üretim temsilcisi uçuş testi ürünleri inşa etmek üzere ABD Hava Kuvvetleri tarafından GA-ASI'nin seçilmesinden bu yana dönüm noktalarını ve başarıları üst üste ekliyor. Ağustos 2025'te YFQ-42A, ABD Hava Kuvvetleri'ne ilk başarılı CCA uçuşunu sundu ve bunu bu ay kuvvetin görev otonomi yazılımı kullanan ilk CCA uçuşu izledi. Bu dönüm noktaları arasında GA-ASI, test programı devam ederken tek tuşla otonom kalkış ve inişler ve diğer başarıları gerçekleştiren birden fazla Dark Merlin inşa etti ve uçurdu.

YFQ-42A Dark Merlin, GA-ASI'nin yeni nesil otonom muharebe uçaklarına yaptığı yatırımların bir parçası olarak geliştirilmiş, amaca yönelik bir CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) platformudur. Uçağın modüler tasarımı, görev sistemlerinin hızlı entegrasyonuna olanak tanır. Birden fazla canlı uçuş testiyle kanıtlanan GA-ASI'nin otonomi mimarisi, karmaşık muharebe senaryolarında insan-makine ekip oluşturması (teaming) için temel sağlar.

GA-ASI, 2008 yılında şirket tarafından finanse edilen silahlı MQ-20 Avenger® ile başlayarak yaklaşık yirmi yıldır insansız jetler inşa etmekte ve uçurmaktadır. Şirketin Avenger'a devam eden yatırımı, uçağın hem hükümet programlarında hem de şirket tarafından finanse edilen araştırma ve geliştirmede gelişmiş otonomi geliştirme ve testi için rutin olarak bir CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) vekili olarak hizmet vermesiyle sonuç vermeye devam etmektedir. Şirketin ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile iş birliği içinde geliştirilen XQ-67A Off-Board Sensing Station (OBSS - Harici Algılama İstasyonu) jeti, gelişmiş havadan algılama özelliğine sahip otonom müşterek platformlar için son teknoloji bir model sunmakta ve YFQ-42A Dark Merlin için uçan bir prototip görevi görmüştür.

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS - Unmanned Aircraft Systems) üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içerir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı saldırı sağlayan uzun menzilli, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

