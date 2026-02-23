İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin (UAS) endüstri lideri, görev rollerini deniz taarruzunu da kapsayacak şekilde genişletiyor.

ACCESS Newswire /SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), sınıfının en iyisi olan MQ-9B SkyGuardian® ve SeaGuardian® modellerine uzun menzilli menzil dışı (standoff) silahların eklenmesi üzerinde çalışıyor.

Özellikle Batı Pasifik'teki geniş hava ve su sahalarında, hedefleri uzak mesafelerden risk altında tutabilecek platformlar için deniz ve hava savaşçılarından gelen talepler devam ediyor. Bu nedenle GA-ASI mühendisleri; MQ-9B'nin faydalı yükünü, stabilitesini, menzilini ve diğer özelliklerini yeni nesil uzun menzilli hassas silahlara uyarlamak için çalışmalara başladı.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'MQ-9B sahada etkilemeye devam ediyor ve küresel müşteri listemize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz. Daha fazla göreve yayılarak uçağın değerini artırmaya devam etmek istiyoruz. MQ-9B olağanüstü bir faydalı yük kapasitesine sahip, bu nedenle görev setlerimize uzun menzilli silah taşıma yeteneğini eklemek son derece mantıklı.' dedi.

Şu ana kadar GA-ASI tüm performans analizlerini gerçekleştirdi ve MQ-9B'nin uzun mesafelerde uzun menzilli silahları taşıma yeteneğine sahip olduğundan, aynı zamanda bir süreklilik ve dayanıklılık ölçüsü sağladığından emin. Şirket mühendisleri ve diğerleri; Lockheed Martin Müşterek Havadan Karaya Menzil Dışı Füze (JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile) ve Uzun Menzilli Gemi Savar Füzesi (LRASM - Long-Range Anti-Ship Missile) ile Kongsberg/Raytheon Müşterek Taarruz Füzesi (JSM - Joint Strike Missile) gibi silahları göz önünde bulundurarak, bu entegrasyonun teknik yönlerini ve potansiyel operasyon konseptlerini geliştirmeye devam ediyor.

GA-ASI, bu yeni silahlardan en az birini 2026 yılınin erken bir tarihinde uçurmayı planlıyor.

Varsayımsal olarak bir görev profili şu şekilde görünebilir: MQ-9B'ler Batı veya Güney Pasifik'teki bir dizi dost üsten havalanabilir, bir bekleme noktasına uçabilir ve orada düşman gücün silah angajman bölgesinin dışında devriye gezebilir. Silahların ateşlenmesi emri gelirse uçak, diğer ABD veya müttefik operasyonlarıyla koordineli olarak silahları fırlatabilir.

SkyGuardian ve SeaGuardian modellerine ek olarak MQ-9B, şu anda Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF - Royal Air Force) teslim edilmekte olan Protector RG Mk1'i de içermektedir. GA-ASI'nin ayrıca Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, Hindistan, Japonya, Polonya, Tayvan ve Özel Operasyonlar Komutanlığı'nı desteklemek üzere ABD Hava Kuvvetleri ile MQ-9B tedarik sözleşmeleri bulunmaktadır. MQ-9B ayrıca Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ve Group Sail dahil olmak üzere çeşitli ABD Donanması tatbikatlarında yer almıştır.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS - Unmanned Aircraft Systems) üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® modellerini içerir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı saldırı sağlayan uzun menzilli, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

