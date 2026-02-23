ABD Hava Kuvvetleri ve General Atomics, MQ-20 Avenger® insansız jeti ile F-22 Raptor'u kullanarak otonom görev gösterisi yaptı. İnsanlı-İnsansız Ekip Oluşturma (MUM-T) testinde taktik veri bağlantısı ve otonomi kullanıldı. MQ-20, F-22'den komut alarak taktik manevralar gerçekleştirdi.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - ABD Hava Kuvvetleri (USAF - United States Air Force) ile iş birliği içinde General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), MQ-20 Avenger® insansız jeti ve en yeni hükümet referans otonomi yazılımıyla donatılmış bir F-22 Raptor kullanarak Güney Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde otonom bir görev gerçekleştiren son gösterisini icra etti. F-22 ve MQ-20 arasındaki İnsanlı-İnsansız Ekip Oluşturmayı (MUM-T - Manned-Unmanned Teaming) sergileyen test, platformlar arasında koordinasyonu sağlamak için otonomi ve taktik veri bağlantısından (tactical data link) yararlandı.

Görev, MQ-20 ile uçaktaki bir insan pilot tarafından uçurulan komuta uçağı F-22 arasında canlı bir etkileşimi içeriyordu ve ekip oluşturma komutlarını alma ve yürütme yeteneğini vurguladı.

GA-ASI Başkanı David R. Alexander, 'Hükümetin gelişmiş otonom sistemlerini kullanarak bu görevin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesini takdirle karşılıyoruz,' dedi. 'Bu demo, görev unsurlarının entegrasyonunu ve otonominin bağımsız kararlar almak ve F-22'den gelen komutları yürütmek için yerleşik sensörleri kullanma yeteneğini içeriyordu.'

Gösteri, MQ-20 ve F-22 arasında İnsanlı-İnsansız Ekip Oluşturmayı ve hızlı yazılım entegrasyonunu ve askeri platformlar arasında iletişim ve koordinasyon için kullanılan taktiksel bir veri bağlantısını sergiledi. MQ-20, F-22 ile başarıyla mesaj alışverişinde bulundu ve F-22, Autonodyne Bashi Pilot Araç Arayüzü (PVI - Pilot Vehicle Interface) aracılığıyla MQ-20'ye otonomi komutları göndererek MQ-20'yi taktik manevralar yapmaya, rota noktalarını ayarlamaya, Muharebe Hava Devriyesi (CAP - Combat Air Patrol) ve havadan tehdit etkileşimi görevlerini yerine getirmeye yönlendirebildi.

Bu gösteri, Müşterek Muharebe Uçaklarının (CCA - Collaborative Combat Aircraft) insanlı platformlar için kuvvet çarpanı olarak hareket etme ve otonom sistemler ile insan pilotlar arasında iş birliğini sağlama potansiyelini vurguladı. GA-ASI'nin MQ-20 Avenger insansız jeti, GA-ASI'nin amaca yönelik XQ-67A ve YFQ-42A uçaklarının gelişinden hem önce hem de sonra, beş yılı aşkın bir süredir vekil CCA (Müşterek Muharebe Uçağı) olarak hizmet vermektedir.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen İnsansız Hava Aracı Sistemleri (UAS - Unmanned Aircraft Systems) üreticisidir. 9 milyon uçuş saatini aşan Predator® UAS serisi 30 yılı aşkın süredir uçmaktadır ve MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A ve YFQ-42A modellerini içerir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık ve hızlı saldırı sağlayan uzun menzilli, çok görevli çözümler sunmaya kendini adamıştır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret ediniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in ticari markalarıdır.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.