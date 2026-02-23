Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli E-ZPT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Sessiz ve düşük izli yapısıyla dikkat çeken araç, 7 personel taşıma kapasitesine sahip.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), ileri ve millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği yüzde 100 elektrikli E-ZPT'yi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğini duyurdu.

Geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT), sessiz, çevik ve sürdürülebilir yapısıyla öne çıkıyor.

Elektrikli tahrik sistemi sayesinde özellikle keşif ve özel görev operasyonlarında sessiz hareket kabiliyeti sunan E-ZPT, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltarak çevreci bir çözüm ortaya koyuyor. MKE'nin paylaşımında, E-ZPT'nin modern harp sahasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildiği vurgulandı. Araç, hem sürdürülebilir enerji altyapısı hem de modüler görev donanımlarıyla farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabiliyor.

Yeni nesil elektrikli zırhlı araç, sağladığı düşük görünürlük ve yüksek hareket kabiliyetiyle Mehmetçiğin sahadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

E-ZPT'nin öne çıkan teknik özellikleri şöyle:

%100 elektrikli tahrik sistemi

150 kilometre batarya menzili, jeneratör desteğiyle 650 kilometreye kadar menzil

Düşük termal ve akustik iz sayesinde sahada yüksek gizlilik

Yüksek güvenlikli batarya sistemi

Düşük bakım maliyeti

Farklı faydalı yük ve görev sistemleriyle entegrasyon kabiliyeti

%20'den %80'e 1,5 saatte hızlı şarj imkânı

7 personel taşıma kapasitesi