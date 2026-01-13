Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'na katılarak, tıptaki insani değerler üzerine konuştu. İbn-i Sina'ya atıfta bulunarak, tedavinin insanın ruhsal yönleriyle de ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu'na katıldı.

Program kapsamında hazırlanan 'Kadın Eliyle Taşa İşlenen Şifa-Darüşşifaların Banileri ve Çiçeklerin Dili' sergisini gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı. Programda dile getirilecek her düşünce ve ele alınacak her başlığın insan merkezli bir sağlık anlayışına ve 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuna önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Emine Erdoğan, programın, bilimin güçlü ilerleyişiyle insanlığın asırlardır biriktirdiği hikmet mirası arasında yeni temas noktaları kurulmasının zemini olacağını dile getirdi.

'MÜZİKLE, KOKUYLA, SUYLA VE MANEVİYATLA TERAPİ GİBİ YÖNTEMLER, KİŞİYE ÖZEL ŞİFA TERKİPLERİNE DAHİL EDİLİYOR'

Anadolu coğrafyasında Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu büyük mirasta tedavinin sanatla, maneviyatla nasıl iç içe olduğunun açıkça görülebildiğine işaret eden Emine Erdoğan, kurulan bu büyük şifa medeniyetinin fikri zeminini İbn-i Sina'nın, 'Tedavinin en iyi yollarından biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli, hoşa gider hâle getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir' sözleriyle özetlediğini aktardı.

Emine Erdoğan, bu tablodan en başta hekimlerin rahatsızlık duyduğunu vurgulayarak, hekimliğin, hikmet kozasından doğmuş bir bilgelik mesleği olduğuna işaret etti.

Alman bir matematikçinin 'Bir matematikçi, şair ruhlu olmadıkça tam bir matematikçi olamaz' dediğini anımsatan Erdoğan, bu sözün önemli bir hakikatin altını çizdiğini kaydetti.

Salonda bulunan bilim insanları, akademisyenler ve sanatçıların, yeni bir yol haritası çizeceklerini belirten Emine Erdoğan, kendilerinin değerli fikirleriyle sempozyumun, tüm insanlığa şifa getirecek yeni bir yolculuğun başlangıcı olmasını temenni etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala ile medya kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı programda, Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Volkan Gidiş ve Öğretim Görevlisi Şaban Gölge tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sempozyumla ilgili videonun gösterildiği program, aile fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.