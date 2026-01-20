Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'de ilk ve model niteliği taşıyan Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Şahin, diğer illerdeki OSB'leri hastaneyi yerinde incelemeye davet ederek projenin örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'nin en büyük beşinci organize sanayi bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB), iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşıyan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve GAOSB iş birliğinde açılan Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi, hizmet vermeyi sürdürüyor.

80 yatak kapasitesine sahip hastane, yoğun bakım üniteleri, poliklinikleri, ameliyathaneleri ve fizik tedavi salonlarıyla bölgenin sağlık ihtiyacını karşılıyor.

HASTANE, OSB'NİN YANI SIRA ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNE DE HİZMET VERİYOR

Yaklaşık 1 milyar TL yatırımla hayata geçirilen hastane, 300 bin OSB çalışanının yanı sıra Beykent, Fıstıklık ve Kuzeyşehir gibi çevre yerleşim bölgeleri için de önemli bir sağlık merkezi haline geldi.

Yaklaşık iki ay önce hizmete açılan hastane, OSB çalışanları ve çevre mahallelerden 40 bine yakın başvuru aldı.

Başta travma vakaları olmak üzere; kimyasal, biyolojik ve nükleer kazalarda ilk müdahalenin yapılabildiği donanımıyla hastane, stratejik konumu nedeniyle hayati bir rol üstleniyor.

BAŞKAN ŞAHİN: GAZİANTEP ÖRNEK, LİDER, ÖNDER ŞEHİR

Ziyaretinde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hastane ile birlikte iş sağlığı ve iş güvenliğinde çok daha güvenli bir organize olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Bir Gaziantep Modeli çalışıyor. Bir kaza olduğunda çok kısa sürede en yakın hastaneye ulaştırmanız gerekiyor. Erişilebilirlik, ulaşılabilirlik, zaman yönetimi istenmeyen bir iş kazası olduğunda önem arz ediyor. O zaman yarışında bu sisteme uygun bir hastaneye ne kadar ihtiyacı olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı'na gittiğimizde önemli bir çalışma olduğunu belirterek 'Bunu hemen alalım ihtisaslaşmış doktorları buraya hızlı bir şekilde verelim' dedi. Abdülhamit Gül bakanımızın ve vekillerimizin büyük bir gayreti oldu bu konuda da büyük destek aldık. 2 aydır olumlu dönüşleri sürekli alıyoruz. Bölgedeki hastaların buraya ulaşması sağlandı. İhtiyacı burası karşılıyor. Türkiye'nin en büyük 5'inci OSB'si burada. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. İşçi sağlığını, iş güvenliğini sağlamakta da bizim en önemli görevlerimizden biri. Burası açıldıktan sonra kalben çok rahatladım. Yapılan işin önemini gördük. Bu hastane bütün Türkiye'ye örnek olsun. Türkiye'de ki bütün OSB'ler buraya gelerek inceleyebilirler bir örnek çalışma burası. Gaziantep örnek, lider, önder şehir.'