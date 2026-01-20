Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde dönem boyunca atölyelerde hazırlanan öğrenci çalışmalarının yer aldığı 'Dönem Sonu Atölye Sergisi' düzenlendi. Sergide ebru, minyatür, hüsn-i hat, görsel sanatlar, kültür atlası, zarafet, müzik ve yabancı dil gibi birçok farklı alanda hazırlanan çalışmalar yer aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), bünyesinde öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı 'Dönem Sonu Atölye Sergisi' düzenlendi.

Lise Medeniyet Akademilerinde gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin eğitim süreci boyunca emekle ortaya koyduğu çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, öğrencilerin üretim süreçlerini görünür kılarken, veliler ve davetliler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Sergide ebru, minyatür, hüsn-i hat, görsel sanatlar, kültür atlası, zarafet, müzik ve yabancı dil gibi birçok farklı alanda hazırlanan çalışmalar yer aldı. Öğrencilerin özgün eserleri, ziyaretçilere sanatsal ve kültürel açıdan zengin bir içerik sundu.

Ebru Atölyesi'nde hazırlanan özgün ebru çalışmaları, Minyatür ve Hüsn-i Hat Atölyelerinde üretilen eserler, Görsel Sanatlar Atölyesi öğrencilerinin karakalem ve pastel çalışmaları sergi alanında yer aldı. Zarafet Atölyesi'nde hazırlanan el emeği ürünler de ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kültür Atlası Atölyesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar ve görsel çalışmalar sergilendi. İngilizce Atölyesi tarafından hazırlanan etkileşimli alanlar ise ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

LİMA, ÖĞRENCİLERİN YETENEKLERİNİ KEŞFETMELERİNE İMKAN SAĞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen dönem sonu sergisiyle de öğrencilerin atölye süreçlerinde ürettikleri çalışmalar desteklenmiş oldu.