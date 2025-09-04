Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Sukaypark Tesislerinde düzenlediği Futbol Festivali’nde 2014 – 2015 – 2016 doğumlu 840 sporcu 4 gün boyunca turnuva heyecanı yaşayacak.

BURSA (İGFA) - Sağlıklı nesiller yetişmesi için çocukları, gençleri ve her yaştan insanı spora teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Futbol Festivali ile yüzlerce çocuğu sporla buluşturdu.

Startı verilen Osmangazi Belediyesi Yıldız Cup 2025 Futbol Festivaline Bursa’da faaliyet gösteren 42 futbol kulübü katıldı. 9-11 yaş arası sporcuların katıldığı festival 4 gün boyunca Sukaypark Tesisleri’nde devam edecek.

Sahada kıyasıya mücadelelere sahne olan festivalde dereceye giren sporcular 7 Eylül Pazar günü düzenlenen törenle kupa ve madalyayla ödüllendirilecek. Çocuklar sahada kazanmak için kıyasıya mücadele ederken aileleri ise oynanan maçları kenardan izleyerek büyük heyecan yaşadı.

Böyle güzel bir turnuva düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederek sözlerine başlayan sporcular, “Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Futbol Festivaline katıldık. 42 futbol kulübünün katıldığı festivalde çekişmeli mücadeleler yaşanıyor. Böyle bir festivale katıldığımız için çok mutluyuz. Burada kazanmak için mücadele ediyoruz” dedi.