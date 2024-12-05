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Avrupa Birliği’nin (AB) eski Brexit müzakerecisi olarak görev alan Barnier, bugüne kadar Fransa siyasetinde farklı görevler alırken, siyasetin önde gelen isimlerinden biriydi.

2024'ün Eylül ayında göreve gelen isim, hükümetin düşmesiyle en kısa süreli görev yapan Başbakan oldu.

Hatırlanacağı gibi Michel Barnier, 73 yaşında Fransa’nın en yaşlı başbakanı olarak göreve getirilmişti.

Barnier'in yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak görevde kalacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı da Başbakanın istifasını doğruladı.

Fransa'da hükümetinin meclisten güvenoyu alamayarak düşmesi sonrasında Başbakan Michel Barnier istifa etti. ANKARA (İGFA) - Fransa'da güvenoyu almayan Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti.