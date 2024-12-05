Bunlar da ilginizi çekebilir

Keyifli Noel pazarları için 8 rota

Keyifli Noel pazarları için 8 rota

3 yıllık lisans programları, yüksek lisans (master) programları, tek derslik üniversite dersleri, yıllık Erasmus programları için vize almak isteyen Türk öğrencilere hiçbir şekilde vize verilmeyecek.

Türkiye’de İtalya vizesi için yetkili tek kurum olan iData, ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurusunu almayı durdurduğunu açıkladı.

Son kriz İtalya ile yaşandı.

Türkiye’de İtalya vizesi için yetkili tek kurum olan iData, ülkede üniversite okumak isteyen öğrencilerin vize başvurusunu almayı durdurduğunu açıkladı. ANKARA (İGFA) - Avrupa ülkelerinin, Türkiye vatandaşlarına dönük vize uygulamalarının oluşturduğu kriz sürerken, pek çok ülkenin vize işlemlerini zorlaştırdığına dair eleştiriler sürüyor.