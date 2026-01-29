Formerra ve GEON® Performance Solutions bugün, Formerra'yı Avrupa'daki Foster®, LLC tıbbi bileşiklerinin tercih edilen distribütörü olarak belirleyen bir anlaşma duyurdu. Genişletilen anlaşma ile Formerra'nın Avrupa sağlık polimer portföyüne hayat kurtaran Foster® bileşikleri dahil edildi.

ACCESS Newswire / PUTNAM, CONNECTICUT VE ROMEOVILLE, ILLINOIS (İGFA) -

GEON'un Ocak 2025'te Foster'ı satın almasının ardından bu anlaşma, Formerra'nın esnek ve sert PVC (Polivinil Klorür) ve dolgulu polipropilen malzemeler için GEON ile olan uzun süreli, küresel ortaklığı üzerine inşa ediliyor.

Formerra Kilit Müşteriler Başkan Yardımcısı Kelly Wessner, 'Foster'ın tıbbi sınıf portföyünü Avrupa'ya getirmek, bölgedeki sağlık üreticilerini, karmaşık düzenleyici ortamlarda gezinmek için ihtiyaç duydukları uzmanlaşmış bileşikler ve yerel uzmanlıkla destekleme yeteneğimizi güçlendiriyor,' dedi. 'Amerika kıtasındaki ortaklığımızın ivmesinden güç alarak, bu kanıtlanmış çözümleri tıbbi cihaz malzemelerinde en yüksek standartları talep eden Avrupalı müşterilere ulaştırmaktan heyecan duyuyoruz.'

Özel tıbbi polimer bileşimi alanında 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Foster, zorlu gereksinimlere göre uyarlanmış, yüksek mühendislik ürünü, polimer piramidinin en tepesindeki formülasyonları sunmaktadır. Portföy, radyoopak bileşikler ve USP Sınıf VI gereksinimlerini karşılayan ve ISO 10993 beklentileriyle uyumlu dereceler gibi seçenekleri içerir. Bu malzemeler, implante edilebilir ürünler ve diğer son derece uzmanlaşmış uygulamalar dahil olmak üzere sağlık alanındaki kritik son kullanımları desteklemektedir.

GEON CCO'su (Ticari İşler Müdürü) Arthur Adams, 'Foster portföyümüzü Formerra ile Avrupa'ya genişletmek, dünyanın en dinamik tıbbi cihaz pazarlarından birinde sağlık üreticilerinden gelen artan talebi karşılamamıza olanak tanıyor,' dedi. 'Bu genişleme, küresel olarak hayat kurtaran uygulamalarda inovasyonu desteklemeye yönelik ortak taahhüdümüzü pekiştiriyor.'

Foster® bileşiklerinin Avrupa portföyüne eklenmesi, Formerra'nın sağlık alanındaki müşterilere daha iyi hizmet vermesini sağlayacak ve yalnızca yüksek mühendislik ürünü tıbbi polimerlere erişim değil, aynı zamanda bölge genelinde derin düzenleyici uzmanlık ve duyarlı lojistik sunacaktır.

Formerra, 3-5 Şubat 2026 tarihleri arasında Anaheim, Kaliforniya'daki düzenlenecek MD&M West fuarında 2266 numaralı stantta yer alacak.

ÖNEMLİ DETAYLAR

Formerra, Foster® tıbbi bileşiklerini Avrupa'da dağıtacak.

Bu anlaşma, Formerra'nın GEON® PVC ve dolgulu PP (Polipropilen) malzemelerine yönelik mevcut küresel erişimine özel tıbbi sınıf bileşikleri ekliyor.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra, dünyanın önde gelen polimer üreticilerini sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarındaki binlerce OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) ve marka sahibiyle buluşturan, mühendislik malzemeleri alanında önde gelen bir distribütördür. Teknik ve ticari uzmanlıkla güçlendirilen şirket; portföy derinliği, tedarik zinciri gücü, sektör bilgisi, hizmet, lider e-ticaret yetenekleri ve yaratıcılığın kendine özgü bir kombinasyonunu sunar. Deneyimli Formerra ekibi, birden fazla endüstrideki müşterilerin ürünleri yeni ve daha iyi yollarla tasarlamasına, seçmesine, işlemesine ve geliştirmesine yardımcı olarak gelişmiş performans, üretkenlik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sağlar.

Daha fazla bilgi edinmek için www.formerra.com adresini ziyaret edin.

GEON PERFORMANCE SOLUTİONS HAKKINDA

GEON® Performance Solutions, gelecek için polimerlerin gücünü açığa çıkarıyor. Tıbbi bölümümüz Foster, LLC'den biyomedikal malzemelere; yapı malzemelerine, otomotiv, bağlantı ve ev aletlerine kadar bu pazarlardaki müşteriler, sunduğumuz bileşik çözümleri portföyüne, son derece uyarlanabilir vinil, poliolefin, mühendislik reçine teknolojilerine ve tam hizmet sözleşmeli üretime güvenmektedir. Her formülasyonda, iş birliğinde ve zorlukta, yarının parlaklığını şekillendiriyor ve mümkün olanı tasarlayarak zorlu bir avantaj sağlıyoruz. Geon, merkezi Westlake, Ohio'da bulunan 15 dünya standartlarında üretim tesisi ve yaklaşık 1.200 küresel çalışana sahiptir. Daha fazla bilgi için www.geon.com adresini ziyaret edin. Geon, SK Capital Partners'ın bir portföy şirketidir.

KAYNAK: Formerra