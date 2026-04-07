İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını 'bilinçli provokasyon' olarak nitelendirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, söz konusu girişimin bilinçli ve sistematik bir provokasyon olduğunu belirterek, Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirdi. Duran, İsrail yönetiminin kutsal değerler üzerinden gerilim üretmeyi alışkanlık haline getirdiğini ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Duran, bu tür provokatif eylemlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'nın derhal ve koşulsuz olarak Müslümanların ibadetine açılması gerektiğini belirten Duran, Kudüs'teki kutsal mekânlarda ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara son verilmesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin bu konudaki tutumuna da değinen Duran, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı net duruşun sürdürüleceğini ve Filistin halkının yanında olmaya devam edileceğini ifade etti.