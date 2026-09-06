Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 5. Geleneksel Gardaşlık Buluşması, Kartepe SEKA Kamp Alanı'nda binlerce Sivaslıyı bir araya getirdi. Başkan Tahir Büyükakın, 'Biz birlikte Türkiye'yiz' diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş'ın ev sahipliğinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Gardaşlık Buluşması, Kartepe SEKA Kamp Alanı'nda binlerce Sivaslıyı bir araya getirdi. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemşehrileriyle buluşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

'BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ'

Programda katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Büyükakın, 'Yine güzel bir kardeşlik buluşmasında bir aradayız. Türkiye'nin neresinde olursak olalım; nerede doğmuş, nerede büyümüş, nerede yaşıyor olursak olalım aslında bir tane vatan var. O da ana vatanımız, Türkiye'miz. Biz birlikte Türkiye'yiz' dedi. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün şehirlerin evlatlarının bu vatanın öz evlatları olduğunu vurgulayan Büyükakın, 'Bu vatan; bir ve beraber olduğumuz, vatan birliğimizi koruduğumuz, bir arada olmaya ve her şeyden önemlisi değerlerimizi yaşatmaya devam ettiğimiz müddetçe vatan olarak kalacaktır' ifadelerini kullandı.

'4 EYLÜL RUHU YAŞADIKÇA BU MİLLET PAYİDAR OLACAK'

Buluşmaların temel amacının ortak değerleri yaşatmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu belirten Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Değerler varsa biz varız. Bizi biz yapan, bizi bir ve beraber kılan o değerler yaşadığı müddetçe biz de var olmaya devam edeceğiz. Bu buluşmaların asıl maksadı da tam olarak budur. Sivaslılar kardeşlik buluşması yapıyor; Kocaeli'de yaşayan diğer şehirlerimizin hemşehrileri de farklı isimler altında buluşmalar gerçekleştiriyor. Ancak aslında hepimiz tek bir ortak paydada buluşuyoruz: Bu milletin, devletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünde. Birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yapan Büyükakın, '4 Eylül'deki ruh devam ettiği müddetçe bu millet ilelebet payidar olacak, bu devlet ilelebet payidar olacak. Allah bu güzelliği, bu birlikteliği ve bu huzuru bizlerden eksik etmesin. Her daim bizi bir ve beraber eylesin inşallah'

KOCAELİ İLE SİVAS ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR BAĞI

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'a da teşekkür eden Büyükakın, iki şehir arasındaki ilişkilerin kardeş şehir anlaşmasıyla daha da güçlendiğini belirtti. Büyükakın, 'Sivas Belediye Başkanımıza da hassaten teşekkür ediyorum. Kendisi bu buluşmalara geliyor. Bu buluşmaların bir meyvesi olarak buradaki kardeşlerimizin de gayretiyle Sivas Belediyemiz ile Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz arasında kardeş şehir anlaşması imzaladık' dedi. Türkiye'deki tüm şehirlerin özünde kardeş olduğunu ifade eden Büyükakın, kardeş şehir anlaşmalarının bu bağları daha da güçlendirdiğini belirterek, 'Sivas Belediyemizin de kardeş şehirlerimizden biri olması münasebetiyle Belediye Başkanımızın şahsında bütün Sivas'a buradan selamlarımı yollamak istiyorum. İnşallah hayırlı işlerde bir arada olur, güzel programlar yapmaya hep birlikte devam ederiz' ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR VE KOCAELİSPOR BAYRAKLARI AYNI OMUZDA

Buluşmada Sivasspor ve Kocaelispor bayraklarının yan yana dalgalanmasının da anlamlı bir görüntü oluşturduğunu söyleyen Büyükakın, her iki takıma da başarı dileklerini iletti. Büyükakın, 'Sivasspor bayrağı ile Kocaelispor bayrağının aynı anda omuzlara asılmasının da başka bir anlamı var. Bu da ayrı bir güzellik. Bu manada Sivasspor'a da ligde başarılar diliyoruz. Kocaelispor'umuz gayet iyi bir şekilde lige başladı ve yoluna devam ediyor. Kocaelispor'un başarısı bu şehirdeki herkese ayrı bir gurur veriyor' dedi. Konuşmasının sonunda buluşmaya katılan tüm Sivaslı ve Kocaelili vatandaşlara teşekkür eden Büyükakın, 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Her birinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

DESTİCİ'DEN BÜYÜKŞEHİR'E ÖVGÜ

Programa katılan BBP Genel Başkan Mustafa Destici ise 'Kocaeli'nin İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine en büyük katkıyı sağlayan ikinci şehrimizdir. Kocaeli; manav diye nitelendirilen Türkmen kardeşlerimiz, Balkan göçmenlerimiz, Karadenizliler, Erzurumlular, Sivaslılar, Türkiye'nin dört bir yanında gelen kardeşlerimizin yaşadığı büyük bir şehirdir. Ve bugün bu şehrimiz güzel yönetilmektedir. Temiz, dürüst ve çalışkan bir belediyecilik anlayışı sergilenmektedir. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyumun da en üst düzeyde menfaatini de bu şehrimiz hissetmektedir. Kocaeli'mize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.